Avant transporta 13,2 millones de personas en 2025 y se consolida en los desplazamientos habituales

Avant. - RENFE

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio Avant de Renfe transportó 13,2 millones de viajeros en 2025, una cifra que, según ha afirmado la compañía, confirma la consolidación de la alta velocidad de media distancia como "una opción cada vez más utilizada para desplazamientos habituales por motivos laborales, académicos y personales".

Las relaciones con mayor volumen de demanda de los servicios de media distancia sobre líneas de alta velocidad de Renfe (Avant) fueron, como ha informado la empresa ferroviaria en una nota de prensa, Madrid-Segovia-Valladolid, con 2,66 millones de viajeros, y Madrid-Toledo, con 2,09 millones. A estas le siguieron Figueres-Barcelona, con 1,58 millones de viajeros, Madrid-Puertollano, con 1,40 millones, y Ourense-Santiago-A Coruña, con 1,33 millones.

Mediante el plan de mejora de Avant, que combina nuevos servicios y horarios, los trayectos de Madrid-Toledo, Puertollano-Ciudad Real-Madrid, Valladolid-Segovia-Madrid o Sevilla-Málaga han aumentado sus plazas y medidas operativas, además de haber reforzado su compromiso con la puntualidad, ha asegurado la compañía.

Con este programa que Renfe está desarrollando de forma progresiva, Avant ha recordado que la oferta se adapta a la demanda de los viajeros. En los últimos meses se han aplicado cambios en corredores como Valladolid, Lleida, Toledo o Puertollano, a medida que avanza la reordenación del material de Alta Velocidad de Gran Capacidad.

Con esta actuación, Renfe ha reafirmado su compromiso con una "movilidad más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades de los usuarios, y facilita el uso de la media distancia en alta velocidad para usuarios frecuentes que utilizan este servicio Avant para desplazamientos laborales, educativos o personales".

PASE VÍA

Para el uso del servicio Avant, Renfe ha explicado que ofrece descuentos y bonificaciones entre los que destaca el conocido como Pase Vía, una suscripción trimestral que ofrece 20 viajes por trimestre (o 10 si viajas dentro de un periodo de 45 días), con descuentos hasta un máximo del 90% según recurrencia.

Respecto a la fiabilidad del servicio, de los 49.599 trenes movilizados en 2025, más del 85% llegaron con puntualidad, mientras que el 15% restante llegó con un retraso medio de 7 minutos, con más del 68% de las incidencias achacables a causas externas a Renfe, como fenómenos meteorológicos, obras de mejora en la infraestructura y por ocupaciones de vía por diversos elementos o factores meteorológicos, así como otras incidencias propias de un servicio tan complejo como es el ferroviario.

Renfe ha afirmado que la evolución de Avant registrada el pasado año refuerza el papel de este tipo de servicios como una "herramienta de cohesión territorial y desarrollo" al tiempo que ha puesto de relieve la apuesta por el crecimiento económico como "motor de generación de recursos" para fomentar una movilidad sostenible y accesible para la ciudadanía.

Los propios viajeros del servicio han subrayado que Avant es una opción cada vez más frecuente para viajar por motivos laborales, académicos y personales, y consideran que la mayoría de días "va puntual".

"Me parece superpuntual, me parece que es fácil adquirir los billetes y creo que es una ida y vuelta bastante rápida", ha declarado una usuaria.

CASI 500 MILLONES DE VIAJEROS

En general, Renfe transportó 494,2 millones de personas en 2025 en los servicios públicos de Cercanías, Avant, Media Distancia y Ancho Métrico, datos que, según la compañía, demuestran que "este tipo de servicios, pese a un pequeño reajuste, se han mantenido tras los cambios en las medidas de gratuidad y bonificación del transporte público".

Renfe ha afirmado que los servicios públicos son la principal fuente de movilidad ferroviaria. Por ello, Renfe puso en marcha desde 2025 un plan para modernizar los servicios Avant.

Estos trenes conectan grandes áreas urbanas con "trayectos competitivos y asequibles", que se han convertido en "la espina dorsal de la movilidad cotidiana en España", sostiene la compañía.

Renfe, a su vez, ha recalcado que esta estrategia combina la oferta de nuevos servicios y horarios, el aumento de plazas en los corredores con mayor demanda y medidas operativas para reforzar la puntualidad y la fiabilidad del servicio.