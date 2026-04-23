El AVE Madrid-Málaga volverá a circular desde el 30 de abril tras casi tres meses interrumpido

Archivo - Imagen de las obras de emergencias sobre el talud que se vio gravemente afectado por el pasado temporal a su paso por Álora (Málaga) y que ha mantenido sin servicio directo la conexión del AVE Madrid-Málaga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La línea de alta velocidad entre Madrid y Málaga retomará el servicio el próximo 30 de abril a las 12.00 horas tras casi tres meses de interrupción, según han confirmado a Europa Press en fuentes de Adif.

La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Málaga se suspendió el pasado 4 de febrero tras un temporal de lluvias que obligó a cortar el servicio a la altura de Álora (Málaga).

Adif trabajaba con la previsión de poder recuperar la línea a finales de abril.