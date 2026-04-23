Portavoz de la Junta asocia al 17M la reanudación del AVE a Málaga: Puente se ha puesto "las pilas" tras la convocatoria

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A 20 de abril de 2026 (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha vinculado este jueves al inicio de la campaña electoral andaluza el anuncio de restablecimiento de la conexión directa por alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Málaga a partir del próximo 30 de abril, y en esa línea ha comentado que "han tenido que convocarse" las elecciones del próximo 17 de mayo al Parlamento andaluz para que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "se ponga las pilas" con esta cuestión.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la consejera portavoz se ha pronunciado así tras conocerse que el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) recuperará el próximo 30 de abril a las 12,00 horas la conexión ferroviaria de alta velocidad con Málaga tras la reparación de los daños ocasionados por las intensas y prolongadas lluvias el pasado 4 de febrero a la altura del municipio malagueño de Álora, cuando se produjo un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención.

Carolina España ha remarcado que esta noticia llega "tras meses de desprecio, de silencio y de una gestión nefasta por parte del Ministerio de Transportes", y ha pedido que desde el Gobierno no lo "vendan como un favor", porque "lo que ha pasado aquí es un atropello ferroviario que ha durado más de tres meses", según ha remarcado.

La también candidata del PP-A al Parlamento andaluz por Málaga ha subrayado que dicha provincia, "motor económico de Andalucía, ha estado desconectada por alta velocidad con la capital de España durante meses por la incapacidad" del ministro socialista Óscar Puente, y ha denunciado que, "durante todo este tiempo, lo único que han recibido los ciudadanos, los empresarios y el sector turístico" de la provincia malagueña "ha sido oscurantismo y falta de información".

"No ha habido ni un cronograma serio, ni explicaciones técnicas convincentes, ni, por supuesto, una disculpa", ha abundado Carolina España antes de deslizar que "el AVE vuelve mágicamente el 30 de abril porque ese día, por la noche, casualmente, comienza la campaña electoral para las elecciones andaluzas".

De igual modo, se ha preguntado si "de verdad" el ministro de Transportes piensa que los malagueños se van a "olvidar de estos meses de caos solo por abrir la vía el día que se pegan los carteles" de la campaña electoral, y ha avisado de que "se equivoca de lleno" sí así lo cree.

Además, la consejera ha indicado que por parte del PP y del Gobierno andaluz no van a "permitir" que se "siga tratando" a los malagueños "como ciudadanos de segunda". "Málaga no necesita un ministro que solo se acuerda de nosotros cuando hay urnas de por medio; necesitamos un Gobierno que gestione, que invierta y que respete a esta tierra todos los días del año, no solo en vísperas electorales", ha aseverado en esa línea.

RECHAZA "MENSAJES TRIUNFALISTAS"

También ha advertido Carolina España contra los "mensajes triunfalistas, porque la realidad técnica es muy distinta", según ha señalado, y al respecto ha manifestado que esta reanudación de la conexión ferroviaria "no es la normalidad que Málaga merece", porque lo que se abre es "una sola vía, lo que reduce drásticamente la capacidad de la línea", según ha puesto de relieve.

En esa línea, la consejera ha avisado de que "habrá menos frecuencias --básicamente la mitad de los trenes--, lo que limitará el acceso a usuarios y trabajadores", y, "al operar con vía única, el tiempo de viaje aumentará".

En todo caso, Carolina España ha expresado su deseo de que, a partir del próximo 30 de abril, "por fin vuelva el tren", que lo haga "con todas las garantías y con la frecuencia habitual, algo que tristemente no va a ser realidad", según ha lamentado, al tiempo que ha exigido en nombre del Gobierno andaluz que "no se confundan" desde el Ejecutivo central, al que ha pedido que "sigan trabajando a este ritmo de campaña, pero que no cesen hasta que restablezcan la conexión total y los términos de normalidad".

"Aquí no valen parches ni soluciones temporales que nos hacen perder tiempo y competitividad", ha aseverado Carolina España antes de agregar que "Málaga no necesita un ministro que sólo se acuerda de nosotros cuando hay urnas de por medio o para insultar a los malagueños por Twitter". "Necesitamos un Gobierno que gestione, que invierta y que respete a esta tierra todos los días del año", ha abundado antes de concluir avisando de que desde la Junta estarán "vigilantes" para que la vuelta de la conexión ferroviaria se haga "con todas las garantías y la frecuencia" que la provincia malagueña "exige por derecho", según ha zanjado Carolina España.