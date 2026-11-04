El BOE oficializa que Cuerpo asuma Transportes y confirma el cese de Puente como ministro

Archivo - El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles una edición extraordinaria en la que se incluye el real decreto que otorga al actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la gestión temporal del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente por el accidente en Urda (Toledo).

El vicepresidente primero se hará cargo a partir de este miércoles del "despacho ordinario de los asuntos" del Ministerio de Transportes de forma transitoria, hasta el nombramiento del nuevo Gobierno que surja tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Fuentes gubernamentales han confirmado a Europa Press que, dado que se trata de una gestión que Cuerpo asumirá de forma temporal --no será ministro de Transportes como tal--, no está previsto que se produzca el tradicional intercambio de carteras ni tampoco tendrá que jurar o prometer el cargo ante el Rey.

Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980) se ha consolidado como el ministro mejor valorado del Gobierno de Pedro Sánchez y, bajo un perfil técnico, europeísta e independiente, ha ido ganado peso dentro del Ejecutivo en los últimos años gracias al diseño y gestión de la política económica.

Fue nombrado ministro de Economía en diciembre de 2023, en sustitución de Nadia Calviño y, posteriormente, en marzo de 2026, Pedro Sánchez confió en él para ponerlo al frente de la Vicepresidencia Primera tras la salida de María Jesús Montero.

Cuerpo se ha declarado públicamente de izquierdas y ha trasladado su apoyo al PSOE, pero no es militante en el partido y ha declinado ir en ninguna lista electoral.

Licenciado en Economía (2003) por la Universidad de Extremadura, Máster en Economía por la London School of Economics (2004) y Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid (2017), pertenece desde el año 2008 al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

En su experiencia profesional, Carlos Cuerpo ocupó, desde agosto de 2021 hasta diciembre de 2023, el cargo de Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional, puesto en el que estuvo al frente, de la mano de Calviño, de las negociaciones por la reforma de las reglas fiscales en la Unión Europea.

Anteriormente, fue director general de Análisis Macroeconómico en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (febrero 2020-agosto 2021), director de División de Análisis Económico en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (noviembre 2016-enero 2020) y subdirector general de Endeudamiento Público en la AIReF (mayo 2014-octubre 2016).

Asimismo, ha desempeñado el cargo de analista económico en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea (mayo 2011-abril 2014) y de analista económico en la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y Competitividad (mayo 2008-abril 2011).

ASUME TRANSPORTES TRAS LA DIMISIÓN DE PUENTE

Cuerpo sustituirá en el puesto a Óscar Puente (Valladolid, 1968), que ha sido cesado de su cargo, según el BOE extraordinario, tras su dimisión por el accidente en Urda (Toledo). Puente abandona el puesto tras dos accidentes ferroviarios que han dejado 115 muertos en poco más de diez meses, el de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado mes de enero, y el de Urda (Toledo), que tuvo lugar hace tan sólo unos días

Puente llegó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en noviembre de 2023, recibiendo la cartera de manos de Raquel Sánchez.

Su dimisión tras el accidente ferroviario de Urda, que provocó la muerte de 69 personas, se ha producido a pocos días de las elecciones generales convocadas del 29 de noviembre y pese al respaldo recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que continuara en el cargo.

Conocido por su intensa actividad en X (antes twitter), donde ha generado diversas polémicas, Puente se atrevió a abrir el pasado mes de agosto el melón de la sucesión de Pedro Sánchez.

En una entrevista con Europa Press, Puente dejó abierta la puerta a presentarse para relevar a Sánchez como secretario general del PSOE cuando llegara el momento de la sucesión, estimando que ésta se produciría en cuatro o cinco años, tras la próxima legislatura.

Aunque dijo que no se veía como el perfil más propicio para el puesto, no se descartó y consideró que en determinadas circunstancias el partido podía mirar hacia él.