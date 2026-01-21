Cataluña reanuda el servicio de Rodalies este jueves pero avisa de que "no será un día fácil"

Reunión de Cecat para analizar la situación de Rodalies.
Reunión de Cecat para analizar la situación de Rodalies. - EUROPA PRESS
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 20:53
Seguir en

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha anunciado que el servicio de Rodalies se reanudará a partir de las 6.00 horas de este jueves --a excepción del tramo de la R4 en el que se produjo el accidente y el tramo de obras por la ampliación de la R3--, pero que "no será un día fácil para la movilidad del país".

Así lo ha comunicado el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau --que ha asumido las funciones del presidente Salvador Illa, que continúa hospitalizado por una osteomielitis púbica-- en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, en la que también ha comparecido la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque.

El Govern lo ha acordado tras una segunda reunión del comité técnico en el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (Cecat) este miércoles y tras recibir los informes de los técnicos de Adif y Renfe, en los que se garantiza la plena operatividad de la infraestructura ferroviaria.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado