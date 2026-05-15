CCOO y UGT convocan huelga parcial en Rodalies del 27 de mayo al 5 de junio por la "seguridad" en el servicio

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BARCELONA 15 May. (EUROPA PRESS

UGT y CCOO han convocado una huelga parcial en Rodalies del 27 de mayo al 5 de junio por falta de "seguridad" en el servicio, han informado fuentes de CCOO a Europa Press.

La huelga parcial tendrá tres tramos: de 3 a 6 horas, de 6 a 9 horas y de 17 a 20 horas.

Desde CCOO alegan que la falta de seguridad se plasma en dos ámbitos: en personal de seguridad en los convoyes (afirman que Cataluña es la autonomía con más agresiones) - y en falta de interventores.

Explican que, desde la huelga que se inició en febrero tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), se consiguió el compromiso del Ministerio de Transportes de más interventores en Rodalies, pero no han "cumplido".

El sindicato habla de "déficit" de personal y exige al Ministerio cumplir con el acuerdo.