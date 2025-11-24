CGT arranca mañana su huelga en Iryo con servicios mínimos del 73%

Archivo - Un tren en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

CGT arrancará este martes, 25 de noviembre, la primera de las siete jornadas de huelga en Iryo, entre las que se incluye el 'puente de la Constitución', con servicios mínimos del 73%.

El sindicato cuenta con una representación del 37,5% en las delegaciones sindicales de la empresa, al contar con 9 de 24 delegados, según las cifras aportadas por CGT.

Los paros se llevarán a cabo los días 25, 26 y 27 de noviembre, así como el 5, 6, 7 y 8 de diciembre, desde las 00.00 hasta las 23.00 horas, afectando a los colectivos de Tripulación, Mantenimiento, CEX, Sala de Control y Oficinas en todos los centros de trabajo.

La huelga busca la creación del I Convenio Colectivo en la empresa, con salarios congelados desde 2022, según CGT, en el colectivo de tripulación, que desempeña simultáneamente funciones de venta, embarque, servicio a bordo e intervención.

En cuanto al personal de mantenimiento, el sindicato asegura que las propuestas económicas llegan incluso a situarse por debajo de los salarios actuales del propio personal, creando dobles escalas para el mismo trabajo.

Por su parte, Iryo, que ya está informando a los usuarios de las alternativas en los trenes cancelados, ha presentado cuatro propuestas económicas que asegura que incluyen mejoras en salario base y retribución variable, nuevos pluses, una reducción de jornadas y la introducción de nuevas clasificaciones profesionales.

Además, ha propuesto un convenio con una vigencia inicial de un año, de carácter transitorio, que permita contar con una visión más precisa de la evolución del mercado y de la compañía.