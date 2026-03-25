El CNTC recuerda que la ayuda de 20 céntimos es para los transportistas, y no para los cargadores

Archivo - Un camión circula por una carretera, a 12 de noviembre de 2021, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha recordado este miércoles que la ayuda directa aprobada por el Gobierno de 20 céntimos por litro de combustible está dirigida a los transportistas, y no a los cargadores.

Según se desprende de la nota de prensa publicada, el CNTC ha constatado que algunos cargadores ya están solicitando a los transportistas que descuenten del precio estos 20 céntimos incluso aunque no hayan recibido aún el subsidio.

"El CNTC quiere dejar absolutamente claro que esta ayuda está concebida para el transportista, y no para el cargador. Su finalidad es compensar el impacto del incremento de los precios del gasóleo en los costes de las empresas transportistas", ha explicado.

"Si se permitiera que los cargadores descontaren dicha ayuda del precio del transporte, la medida quedaría completamente desvirtuada y el transportista no recibiría ningún beneficio por la subida del combustible que sufre a diario", ha añadido.

El CNTC ha advertido de que esta ayuda no puede utilizarse para reducir artificialmente el precio del combustible a efectos del cálculo de la variación del precio en las facturas de transporte. En este sentido, el Comité ha recordado que con la guerra de Ucrania de 2022 el Ministerio de Transportes ya tuvo que intervenir para avalar esta misma doctrina.

El Comité ha hecho un "llamamiento firme y expreso" a las compañías cargadoras para que actúen conforme a las "buenas prácticas mercantiles" y respeten la finalidad de la ayuda lanzada desde el Ejecutivo. De no ser así, se reserva el derecho a adoptar "las medidas que estime oportunas en defensa de los intereses del sector".