La conexión directa por alta velocidad entre Málaga-Madrid se restablece este jueves

Archivo - Imagen de la estación de Málaga María Zambrano - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Adif recupera este jueves la conexión ferroviaria de alta velocidad con Málaga, tras la reparación de los daños ocasionados por las intensas y prolongadas lluvias el pasado 4 de febrero a la altura del municipio malagueño de Álora, cuando se produjo un desprendimiento de tierras y el colapso de un muro de contención.

La circulación en la línea de alta velocidad que une Málaga con Madrid y otras capitales andaluzas se restablece, por tanto, antes de este puente de mayo y tras una intervención "de gran complejidad y magnitud", debido al volumen del deslizamiento --más de 200.000 metros cúbicos de tierra-- y las condiciones del terreno, además de la proximidad de una línea de alta tensión.

Así, tras el colapso, el muro y su entorno se sometieron a un análisis técnico del que se derivó la necesidad de suprimir buena parte de la estructura que continuaba en pie, mediante un plan de trabajo por fases para garantizar la seguridad de las operaciones, y suavizando asimismo la pendiente del terreno.

Durante los trabajos, se han movilizado unas 25 máquinas de diverso tipo y hasta 75 personas repartidas en varios turnos de trabajo, cubriendo las 24 horas del día, con el objetivo de agilizar la recuperación de la infraestructura y el servicio ferroviario lo antes posible.

RENFE, PRIMER AVE

Renfe será este jueves, 30 de abril, el primer operador en ofrecer un servicio directo de alta velocidad entre Málaga y Madrid, tras la recuperación de la infraestructura afectada por el temporal.

De igual modo, tras ello, Iryo y Ouigo vuelven también realizar esta ruta. De esta forma, las tres operadoras volverán a prestar servicio desde el primer momento que Adif abra la línea este jueves a las 12,00 horas.

En concreto, Renfe ha informado en un comunicado que el primer tren directo de la jornada será un Madrid-Málaga con salida a las 09,50 horas y llegada a la capital malagueña a las 12,52 horas. En sentido inverso, el primer servicio de Renfe partirá de Málaga a las 12,00 horas, con llegada a Madrid a las 14,58 horas.

Así, han valorado que Renfe "se consolida además como el operador que ofrece mayor número de servicios en esta relación, con una oferta total de 161 frecuencias semanales y una media de 25 servicios diarios en ambos sentidos".

Por otro lado, han recordado que bajo el compromiso de la compañía de atención al cliente y de garantizar la movilidad, durante el tiempo que se ha mantenido interrumpido el tráfico ferroviario por los daños del temporal, Renfe ha sido el único operador que ha mantenido activo un plan alternativo de transporte, con autobús, entre Málaga y Antequera Santa Ana.

Los planes alternativos de transporte mediante servicios de autobús puestos en marcha por Renfe para garantizar la continuidad del servicio de Alta Velocidad en Málaga --incluidos los servicios Avant desde el corte de Álora-- han registrado hasta el pasado 22 de abril un total de más de 275.000 viajes.

De acuerdo con las estimaciones realizadas, y considerando el mantenimiento de estos dispositivos hasta este jueves, el número total de desplazamientos superará los 300.000 viajes.

Este volumen de desplazamientos incluye tanto los viajes realizados durante el Plan Alternativo de Transporte (PAT) en el tramo Villanueva de Córdoba-Córdoba, que permitió mantener la operativa de los servicios de Alta Velocidad entre Madrid y Málaga desde el 20 de enero hasta la reapertura del servicio en Adamuz el 17 de febrero, como los correspondientes al PAT entre Antequera y Málaga, que se puso en marcha el 18 de febrero a raíz del desprendimiento registrado en Álora y que se ha mantenido en funcionamiento hasta la reapertura de la vía.

Asimismo, han precisado que las actuales condiciones de la infraestructura, con tramos en los que la circulación se mantiene por vía única, obligan a ajustar la programación del servicio, modificando los horarios respecto a los vigentes antes del corte de vía.

Por su parte, Iryo detalló que volverá con diez frecuencias diarias, distribuidas en cinco servicios por sentido. Dentro de esta programación, están incluidos los servicios transversales Barcelona-Málaga, con dos circulaciones diarias (1 ida y 1 vuelta).

Las primeras frecuencias de Iryo este jueves de reapertura tendrán salida a las 15,05 horas de Madrid y a las 18,52 horas de Málaga. A partir del 1 de mayo, la operativa se desarrollará conforme a la programación ordinaria de horarios.

OBRAS

Por otro lado, cabe recordar que la conexión ferroviaria por alta velocidad entre Málaga y Madrid ha presentado problemas desde el trágico accidente de Adamuz (Córdoba) y después por el tren de borrascas, que produjo estas incidencias en la vía a la altura de la localidad de Álora. Hasta ahora se mantenía el servicio de AVE por parte de Renfe pero con un trasbordo por carretera entre Málaga y el municipio malagueño de Antequera.

A lo largo de los meses se han ido dando fechas sucesivas de apertura. Cabe recordar que el pasado 16 de marzo el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, aseguró que el restablecimiento del tráfico ferroviario directo por alta velocidad desde Málaga no sería antes de la última semana de abril.

La situación no ha estado exenta de polémica, sobre todo con la llegada de la Semana Santa y el no contar con la conexión directa entre la capital de la Costa del Sol y Madrid. De hecho, el ministro, Óscar Puente, frente a las críticas, entre otros, del sector turístico, la Junta, ayuntamientos y dirigentes 'populares' ha incidido en la "magnitud de la obra que ha habido que afrontar en Álora para recuperar la línea Sevilla-Málaga de alta velocidad".