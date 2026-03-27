Confebus pide adaptar medidas por la crisis energética y rechaza el plan de autobuses de Renfe

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha reclamado la adaptación de las medidas públicas ante el impacto de la crisis energética en el sector y ha pedido a Renfe que desista de su intención de crear una empresa mixta de autobuses, en el marco de su Asamblea General 2026, celebrada este jueves en la sede de la CEOE en Madrid.

Durante el encuentro, que reunió a cerca de 200 asistentes entre autoridades, representantes empresariales y sindicales y profesionales del sector, Confebus hizo balance de un 2025 "dinámico" y, en términos generales, positivo, al tiempo que identificó los principales desafíos a corto y medio plazo.

El presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, subrayó que el sector se enfrenta a una "escalada del precio de la energía sin precedentes" derivada del contexto internacional, lo que, a su juicio, exige reforzar y adaptar las medidas aprobadas por el Gobierno, especialmente en relación con el gas y la electricidad.

CLÁUSULAS DE REVISIÓN DE PRECIOS

En este sentido, abogó por revisar el marco regulatorio de los contratos públicos para incorporar cláusulas de revisión de precios vinculadas al coste energético.

Asimismo, rechazó la propuesta de Renfe de impulsar una empresa mixta de autobuses para complementar incidencias ferroviarias, defendiendo que existen alternativas como acuerdos marco o licitaciones públicas. "Las empresas privadas han demostrado sobradamente su eficacia y eficiencia", sostuvo Barbadillo.

Por su parte, la secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Rocío Báguena, reconoció que la situación del sector "no es sencilla" y aseguró que el Ejecutivo está en contacto permanente con sus representantes y abierto a evaluar nuevas medidas si fuera necesario.

Báguena destacó además el papel del autobús como "modo imprescindible" para la movilidad en España, señalando que en 2025 concentró el 62% de los viajes en transporte colectivo, y defendió el modelo concesional como herramienta clave para garantizar la cohesión territorial, al conectar unas 6.000 poblaciones.

En la inauguración, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, incidió en el contexto de incremento de costes operativos y aseguró que la patronal continuará defendiendo medidas como la no indexación de la contratación pública. También aludió a retos como la escasez de profesionales, el absentismo laboral o el impacto de la coyuntura internacional.

El balance de 2025 presentado por Confebus puso en valor el aumento de la demanda, impulsado por medidas como las bonificaciones al transporte público o iniciativas como el Verano Joven, así como por el buen comportamiento del turismo. Según Barbadillo, este contexto ha reforzado la percepción del autobús como un medio "ajustado a las necesidades de las personas".

No obstante, el sector también alertó de otros problemas relevantes, como el encarecimiento de las primas de seguros, la falta de conductores, la necesidad de renovar flotas o el impacto del absentismo laboral, con costes que superan los 200 millones de euros anuales.

En el marco de la Asamblea, Confebus entregó sus premios anuales a Benito Bermejo y Alberto Egido en reconocimiento a su trayectoria y contribución al sector.

Finalmente, Barbadillo hizo un llamamiento a la unidad empresarial para afrontar los retos futuros y reforzar el papel del autobús como "pilar fundamental de la movilidad sostenible".