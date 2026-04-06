Sánchez adelanta que España alcanzó por primera vez los 22 millones de ocupados en marzo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado este lunes en sus redes sociales que España alcanzó por primera vez los 22 millones de ocupados en marzo, avanzando así parte de los datos que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicará a las 9.00 horas.

Vestido con una camiseta de la selección española con el número 22 a la espalda, el jefe del Ejecutivo ha destacado que "España tiene el mejor equipo".

"Sois quienes levantáis las persianas, quienes cuidáis, quienes enseñáis, quienes servís y quienes emprendéis, quienes empezáis y quienes lleváis un tiempo trabajando. Sois quienes labráis, quienes empujáis y construís este país. Somos un equipo que está haciendo historia", afirma en un vídeo colgado en su cuenta de 'X'.