El Congreso debate volver a pedir al Gobierno recuperar las antiguas indemnizaciones de Renfe por retrasos

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso debatirá este martes, 16 de junio, una proposición no de ley del PP con la que exige al Gobierno cumplir con todas las obligaciones recogidas en la Ley de Movilidad Sostenible que todavía no se han cumplido, como recuperar los criterios antiguos en política de indemnizaciones que tenía Renfe, una petición que el Parlamento ya ha realizado en anteriores ocasiones al Ejecutivo.

La iniciativa será sometida a debate para que los grupos parlamentarios expresen su posición al respecto de la misma. La votación de la propuesta, no obstante, no será hasta el jueves, 18 de junio.

El PP ha elevado esta iniciativa al Pleno de la Cámara porque aunque la Ley de Movilidad Sostenible entró en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en diciembre de 2025, todavía quedan diferentes apartados de la norm por cumplir.

Uno de ellos, recogido en la disposición adicional trigésima primera del texto, es la recuperación de los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe para garantizar nuevamente las indemnizaciones por quince y treinta minutos de retrasos del 50% y al 100% del importe, respectivamente.

La formación ve este y el resto de incumplimientos como algo "antidemocrático" y que "pone en riesgo el transporte, la movilidad y la seguridad de muchos españoles".

PLAN DE CHOQUE FERROVIARIO

En primer lugar, se pide al Gobierno poner en marcha "de manera inmediata" la primera fase del plan de choque extraordinario en la infraestructura ferroviaria, que debe identificar de manera provincializada las actuaciones necesarias para solventar los problemas en la infraestructura que originan las cientos de limitaciones temporales de velocidad, muchas de ellas con años de antigüedad. El plazo legal de esta iniciativa era el 5 de febrero.

También quiere el PP que se impulse inmediatamente el plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias que se produzcan tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes, incluyendo los tiempos de reacción desde el momento de la incidencia.

A esto se suma una petición para cumplir con otra obligación que establece un protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria de todas las incidencias en infraestructuras que provoquen más de veinte minutos de retraso en un trayecto ferroviario.

RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO

Otras de las obligaciones legales que el Gobierno tiene pendiente y el PP exige cumplir es la de poner en marcha un Plan nacional de renovación del parque automovilístico de todo tipo de vehículos de más antigüedad por otros más nuevos y seguros que cumplan la norma Euro6d, incluso de ocasión o usados.

A su vez, se pide identificar y planificar la corrección del desequilibrio territorial existente en materia de acceso a infraestructuras de transporte en el conjunto del país, y garantizar como mínimo las paradas, los horarios, frecuencias y rutas actuales de los servicios de transporte público regular de personas por carretera de transporte estatal en el nuevo mapa concesional.

Por último, el PP insta a incorporar en las nuevas licitaciones del mapa concesional de transporte por carretera los mecanismos necesarios para permitir el tráfico compartido con las comunidades autónomas para atender las necesidades de conectividad no atendidas por el Gobierno, así como garantizar la adecuada contribución financiera del Estado en el ámbito del transporte marítimo.