El Congreso rechaza el intento de Vox de volver a reprobar a Óscar Puente por su gestión en Transportes

Archivo - El ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha rechazado este martes una proposición no de ley de Vox que pedía una nueva reprobación del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por entender que la gestión de su cartera es "nefasta" y ha afectado "gravemente" a la calidad, seguridad y fiabilidad de la red ferroviaria.

El ministro Puente acumula ya varias reprobaciones tanto en el Congreso y en el Senado y Vox suele pedir su reprobación de manera asidua, sobre todo después de la tragedia ferroviaria de Adamuz en enero que costó la vida de 46 personas.

Este martes, 29 de septiembre, el partido de Santiago Abascal ha aprovechado una Comisión de Transportes para defender una proposición no de ley que tiene como principal objetivo la reprobación del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

A esta propuesta se ha añadido una enmienda del PP para, además de la reprobación, pedir que se cumplan los diferentes apartados de la Ley de Movilidad Sostenible que siguen pendiente, como aprobar un plan de atención urgente a pasajeros ante incidencias extraordinarias.

Sin embargo, la propuesta no ha conseguido una mayoría suficiente al haber sido rechazada con una mayoría de votos conformada por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG.

En la exposición de motivos de la propuesta, recogida por Europa Press, Vox esgrimía varias incidencias acontecidas en la red en los últimos meses, como la paralización del servicio de alta velocidad entre Madrid y Sevilla el puente del 1 de mayo, el incendio en un tren de media distancia entre Cáceres y Madrid en febrero de 2024 o el parón de más de dos horas y media que sufrió un tren ese año en un trayecto Madrid-Pamplona.

Por esos motivos, el partido pedía la reprobación del responsable de Transportes por la "nefasta gestión al frente de dicho ministerio, que ha afectado gravemente la calidad, seguridad y fiabilidad de la red ferroviaria, socavando la confianza de los usuarios y la imagen del sistema ferroviario español".