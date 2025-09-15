Continúan las retenciones esta mañana en los controles de Madrid-Barajas en la segunda jornada de huelga

Archivo - Pasajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los controles de seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registran este lunes retenciones durante la segunda jornada de huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa, después de las aglomeraciones y retrasos que se produjeron ayer domingo.

Así lo ha trasladado esta mañana Aena en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha afirmado que "los tiempos de paso por el control de seguridad se están viendo incrementados". "Lamentamos las molestias", ha añadido la compañía.

Fuentes de Aena han indicado a Europa Press que la afección en el paso por los filtros varía dependiendo de cada terminal y las horas de programación de vuelos, siendo la T4 donde hay un mayor tiempo de paso a estas horas de la mañana, con un tiempo de unos 50 minutos.

Además, el operador aeroportuario ha asegurado que está trabajando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, compañías aéreas y agentes de 'handling' para minimizar en lo posible la afección.

Según un comunicado de ayer, Trablisa pidió al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid que esta huelga sea declarada "ilegal y abusiva".

Consideran que incumple los requisitos legales y formales y vulnera el deber de "paz social" derivado por acuerdos previos. Es por ello que han adelantado que interpondrá una demanda judicial