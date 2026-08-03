easyJet prorroga el plazo a Castlelake para presentar una oferta hasta el 7 de agosto e iguala la puja con Apollo

Archivo - FILED - 13 May 2024, Brandenburg, Schoenefeld: An Airbus A320 operated by EasyJet flies the so-called Hoffmann curve after take-off from Berlin Brandenburg Airport (BER) near Waltersdorf. Photo: Soeren Stache/dpa - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

easyJet ha prorrogado el plazo concedido a Castlelake para presentar una oferta pública de compra por la aerolínea hasta el 7 de agosto, misma fecha otorgada a Apollo Management, fondo con el que la británica acordó un principio de acuerdo el pasado 10 de julio.

Así lo ha anunciado el consejo de administración de la firma 'low cost', previa solicitud al comité de Adquisiciones y Fusiones y posterior consentimiento. Anteriormente, Castlelake estaba obligado a subir su oferta anterior o retirarse de la puja hasta este lunes, 3 de agosto.

"No hay certeza de que se vaya a realizar una oferta en firme", ha afirmado el consejo sobre este último fondo, con el que llegó a un acuerdo tras la quinta oferta, de 6,90 libras por acción, inferior a la posterior irrupción de Apollo en la operación con la propuesta más alta, de 7,15 libras por acción.

Con este cambio, ambos fondos estadounidenses tendrán que dar una respuesta el viernes, 7 de agosto, a las 17:00 horas, hora local de Londres (Reino Unido).

Al igual que Castlelake, Apollo, al ser empresa estadounidense, no puede obtener el control total de easyJet, ya que opera bajo la normativa británica y europea, que exige que la propiedad mayoritaria y el control estén en manos de ciudadanos de la región, lo que significa que la empresa necesita un socio.

Actualmente, el mayor accionista de la empresa es la familia del fundador, Stelios Haji-Ioannou, con una participación del 15,3%.

DESPLOME DEL 70% DEL BENEFICIO EN EASYJET POR LA GUERRA

En cuanto a la situación financiera de easyJet, la 'low cost' ha sufrido las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo por los elevados costes de combustible y la reducción de la demanda. Así, acusó un desplome del 70% en su beneficio antes de impuestos durante su tercer trimestre fiscal.

El grupo explicó que el coste del combustible aumentó un 13%, es decir, 105 millones de libras (123 millones de euros) más, por precios más altos en la parte no cubierta.

Sin embargo, de cara al año fiscal 2026 completo, las perspectivas son positivas, con una estimación de que la capacidad crezca, aproximadamente un 6% interanual, en tanto que el número de asientos aumentará aproximadamente un 3% interanual.