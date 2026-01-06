EEUU adjudica un contrato de 298,5 millones a Indra y 374,6 millones a RTX para modernizar sus radares aéreos

Archivo - Radar de aeropuerto. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía española Indra y la norteamericana RTX se han adjudicado sendos contratos con la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos para renovar sus sistemas de control del tráfico aéreo, según ha desvelado este martes la agencia y el secretario del Departamento de Transportes, Sean Duffy.

Collins Aerospace, filial de RTX, ha comunicado que su contrato está valorado en unos 438 millones de dólares (374,6 millones de euros), mientras que fuentes conocedoras del asunto apuntan a que el de Indra ascendería a unos 349 millones de dólares (298,5 millones de euros).

La nota de prensa emitida por la FAA indica que el reemplazo de los sistemas de radares es "crucial" para la detección y seguimiento de las aeronaves, lo que contribuirá a "reforzar la seguridad y la eficiencia" del transporte aéreo.

Los contratos sustituirán hasta 612 radares para junio de 2028 por otros más avanzados. Los reemplazos comenzarán a desplegarse este mismo trimestre y darán prioridad a las zonas de alta actividad.

Además de actualizar los radares, la FAA consolidará las 14 configuraciones diferentes que existen actualmente en el Sistema Nacional del Espacio Aéreo, simplificando, así, el mantenimiento y la logística.

"Nuestra red de radares está obsoleta y hace tiempo que debería haberse sustituido. [...] Estamos comprando sistemas de radar que traerán de vuelta la producción a Estados Unidos y proporcionarán una infraestructura de vigilancia vital para el Sistema Nacional del Espacio Aéreo", ha afirmado el administrador de la FAA, Bryan Bedford.