Embraer entrega 46 aviones comerciales hasta septiembre, cuatro más que un año antes

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Embraer entregó un total de 46 aviones comerciales durante los primeros nueve meses del año, lo que supone cuatro más que el número registrado en el mismo periodo de 2024, según ha informado en un comunicado.

En concreto, el fabricante brasileño envió 20 unidades del modelo E175, uno menos que el año pasado, junto con tres E190-E2 y 23 E195-E2, es decir, tres menos y siete más, respectivamente.

Sumado a la aviación ejecutiva, registró 148 aeronaves entregadas entre enero y septiembre --excluyendo defensa y seguridad--, una cifra que supera en 20 envíos al mismo acumulado de 2024.

Durante el tercer trimestre, la cifra de envíos fue de 20 nuevos aviones comerciales, uno más, siendo más de la mitad modelos E195-E2, el avión más grande de Embraer actualmente en producción en el segmento.

En Defensa y Seguridad, la empresa brasileña entregó una unidad de su avión de transporte militar multimisión, el KC-390 Millennium, completando el total de 62 entregas realizadas por la empresa en el trimestre.

De cara a 2025, la estimación de entregas de Embraer se sitúa entre las 77 y 85 unidades para la aviación comercial, por lo que sería un aumento del 10% interanual en su punto medio. En el caso del las aeronaves ejecutivas, la estimación es de entre 145 y 155 jets, un 15% por encima.

En 2024, la compañía brasileña envió un total de 73 aviones comerciales, lo que supuso nueve más que los 64 envíos del año anterior, entrando dentro de sus previsión revisada para el año.