Archivo - Enaire evita la emisión de 68.000 toneladas de CO2 durante el año récord de 2024. - RAFAEL GARCÍA SÁNCHEZ - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Enaire ha evitado las emisiones de 68.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera y ha ahorrado más de 21.700 toneladas de combustible a lo largo de 2024, año récord para la entidad con 2,3 millones de vuelos gestionados, un 7,6% más que en 2023.

Así se desprende de su Memoria de Sostenibilidad 2024, un documento en la que se recoge los avances más relevantes en materia ambiental, social, tecnológica y de gobernanza.

Por tanto, con estas cifras de ahorro, el gestor de navegación aérea ha logrado una eficiencia del 96,7% en las operaciones gestionadas, lo que permitió también dejar de volar más de 3,6 millones de kilómetros -- el equivalente a 91 vueltas a la Tierra--.

Además, el 100% de la energía externa utilizada por Enaire proviene de fuentes renovables, generando 2,6 GWh de energía por autogeneración. En este contexto, la entidad ha destacado que el Plan 'Green Sky', está dando unos resultados "muy positivos".

La transformación digital ha sido un eje estratégico para Enaire, que invirtió cerca de 160 millones de euros en modernización tecnológica, incluyendo más de 24 millones en I+D+i.

Destacan los avances en el despliegue de U-space, fundamental para la implementación de los drones en Europa en próximos años, además de la designación de Enaire como Proveedor de Servicios de Información Común (CISP) y la participación en 31 proyectos del programa SESAR 3.

De cara al futuro, Enaire trabaja en la evolución de su 'Plan de Vuelo 2025' hacia el 'Plan de Vuelo 2030', que marcará la hoja de ruta para "seguir liderando la transformación del sector", pero teniendo la sostenibilidad siempre como "un valor fundamental de la entidad".