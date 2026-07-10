Eurostar encarga trenes para soportar 55ºC ante una intensificación de las altas temperaturas en Europa

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Eurostar, el servicio de tren de alta velocidad que conecta Reino Unido con Europa continental a través del Canal de la Mancha, ha encargado trenes capaces de aguantar temperaturas de 55ºC, al estilo de los vehículos ferroviarios de Arabia Saudí, al percibir una intensificación de las temperaturas tras la olas de calor que han azotado ciertas partes del Viejo Continente este verano.

La consejera delegada de Eurostar, Gwendoline Cazenave, ha sostenido en declaraciones al 'Financial Times' que la compañía revisó sus especificaciones para los nuevos trenes ante el calor extremo experimentado recientemente durante el verano, elevando de 45ºC a 55ºC el límite al que podrían operar con normalidad los convoyes.

El Servicio Climático de Copernicus (CS3) ha declarado que el pasado mes de junio fue el más caluroso en Europa Occidental desde que hay registros y el segundo a nivel mundial, con una temperatura media en el continente europeo de 20,74ºC, 3,05ºC por encima de la media.

En concreto, Copernicus ha señalado que una ola de calor azotó gran parte de Europa durante la segunda quincena de junio que batió récords de temperatura mensuales e históricos en varios países europeos y contribuyó a graves repercusiones para la salud, incluidas muertes relacionadas con el calor.

A su juicio, la sucesión de olas de calor que se produjo en esta zona entre mayo y junio "ilustra el creciente desafío que plantean los fenómenos de calor extremo, cada vez más frecuentes e intensos, en toda Europa y en el mundo".

"Este año, la ola de calor ha llegado antes, ha durado más y ha sido más intensa que nunca", ha sostenido Cazenave para añadir que ante la previsión de que sus trenes duren hasta 2060 "decidimos cambiar de opción y elevar la temperatura del tren hasta los 55ºC.

De esta manera, la consejera delegada de Eurostar ha incidido en que la compañía que opera a través del Eurotunnel debe "reforzar su plan a corto plazo" para soportar las temperaturas estivales, al mismo tiempo que debe "pensar de forma diferente sobre el futuro", una conclusión a la que llegaron tras los extremos episodios de calor de las últimas semanas. "Debo confesar que antes de la semana pasada nunca hubiera pensado que necesitaríamos comprar hasta 55ºC", ha admitido.

Ya en 2022, tras las altas temperaturas registradas, Eurostar elaboró un plan para prevenir el impacto del calor que contemplaba probar diariamente los aires acondicionados de cada vagón, reservar más tiempo para su reparación y planes para agilizar la entrega de componentes, evitando que ningún vagón quede sin sistemas de refrigeración.