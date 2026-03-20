Fenadismer considera que las ayudas aprobadas para el diésel "carecen de ambición" para el transporte. - Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha considerado que el paquete de medidas aprobadas hoy por el Gobierno ante la subida del diésel "carecen de la ambición necesaria" para el sector del transporte por carretera, según ha informado este viernes en un comunicado la federación.

Desde Fenadismer han valorado "positivamente" el reeestablecimiento de la bonificación de 20 céntimos por litro en el carburante consumido para el transporte por carretera que se aplicó en 2023.

Sin embargo, la federación ha asegurado que es una medida "de alcance limitado" ante la "magnitud" de la crisis energética actual, subrayando que el precio del diésel ha experimentado un incremento del 30% desde el inicio del conflicto de Irán.

En este sentido, Fenadismer ha advertido que la ayuda aprobada "solo cubre el 50% del sobrecoste real que están sufriendo los transportistas por el alza de los carburantes.

Por ello, la federación ha considerado que el sector requería un plan de ayudas "más ambicioso", que compensara "de forma equilibrada" este gasto extraordinario que están soportando autónomos y empresas para evitar su "asfixia económica".

Respecto a la reducción del IVA del 21% al 10% en los carburantes, la federación ha puntualizado su "doble efecto". Por un lado, para el transportista profesional esta rebaja es "neutra" en su cuenta de resultados, al tratarse de un impuesto deducible en su actividad económica.

No obstante, por otro lado, representa una "mejora de la tesorería muy necesaria", ya que reduce el desembolso inicial en el surtidor y permite disponer de mayor capital circulante en el día a día de las flotas.

A la espera de la publicación detallada del decreto-ley, Fenadismer ha exigido al Gobierno que mantenga abierta la puerta a una revisión al alza de estas ayudas si la presión alcista del mercado energético persiste.