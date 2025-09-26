La Fuerza Aérea Tailandesa encarga dos helicópteros H225 a Airbus

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Fuerza Aérea Tailandesa (RTAF, por sus siglas en inglés) ha encargado dos helicópteros H225 'Multi-Role', empleados en operaciones de búsqueda y rescate y servicios médicos de emergencia.

Esta nueva adquisición reforzará la flota de este tipo de helicópteros de la Fuerza Aérea Tailandesa, de los que lleva haciendo uso desde la primera entrega en 2015.

Estos "robustos" helicópteros se utilizan en un amplio catálogo de misiones, incluyendo búsqueda en combate y general, rescate o transporte de tropas.

Los trabajos para terminar estos nuevos aviones serán desarrollados por Thai Aviation Industries (TAI) a través del acuerdo establecido con Airbus.

Hay más de 360 helicópteros H225M en servicio en el mundo que han completado cerca de 980.000 horas de vuelos. Los clientes militares de este modelo incluyen Francia, Países Bajos, Hungría, Brasil, México, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Iraq y Kuwait.

Airbus también anunció este jueves el encargo por parte de la RTAF de un avión A330 'Multi Role Tanker Transport Plus' (MRTT+), siendo cliente de lanzamiento de este modelo que será entregado en 2029.