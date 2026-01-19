Cómo funciona la comisión que investigará el accidente de trenes de Adamuz y quiénes la integran

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Una Persona Con Maleta, En La Estación Puerta De Atocha- FERNANDO SÁNCHEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha abierto ya el expediente para estudiar las causas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía a la altura de Adamuz (Córdoba), que ha causado hasta ahora 39 fallecidos y alrededor de 152 heridos.

Con número de expediente 08/2026, la CIAF arranca así el análisis de los detalles que produjeron el descarrilamiento del tren de Iryo, que acabó invadiendo la otra vía justo cuando pasaba un tren Alvia de Renfe.

¿QUÉ SE SABE HASTA AHORA?

La apertura del expediente constata por ahora que a las 19.45 horas descarrilaron los dos últimos coches del tren de alta velocidad Iryo 6189 Málaga María Zambrano-Madrid Puerta de Atocha, en la entrada de la estación de Adamuz (Córdoba), en vía 1.

Los coches descarrilados invadieron la vía 2, por la que en ese momento llegaba, circulando en sentido contrario, el tren Renfe Alvia 2384 Madrid-Huelva, produciendo una colisión entre los dos últimos coches descarrilados del tren Iryo y la cabeza del Alvia. Los dos primeros coches del Alvia cayeron por un terraplén de 4 metros aledaño a la vía.

A las 12.10 horas del lunes, el balance provisional de víctimas del accidente es de 39 muertos, 29 heridos graves y 123 leves.

Un equipo investigador de la CIAF se encuentra desplazado en el lugar del accidente desde la misma noche del suceso.

¿QUÉ ES LA CIAF?

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) inició su actividad el 11 de diciembre de 2007 como organismo independiente para la investigación técnica de los accidentes e incidentes ferroviarios acaecidos en la Red Ferroviaria de Interés General, con el objetivo principal de obtener lecciones que permitan mejorar la seguridad ferroviaria.

Previo al establecimiento de la CIAF, era la Dirección General de Ferrocarriles la encargada de la investigación de accidentes, cumpliendo con las competencias que le atribuía el Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por el Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre.

Sin embargo, en aplicación de las directivas europeas, España incorporó al Reglamento sobre Seguridad en la Red Ferroviaria este organismo específico para la investigación de accidentes de tren.

¿CÓMO FUNCIONA LA COMISIÓN Y QUÍEN LA COMPONE?

La CIAF actúa como un órgano colegiado especializado adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con plena independencia funcional respecto de la autoridad responsable de la seguridad y de cualquier regulador ferroviario.

Está integrado por un presidente (actualmente Ignacio Barrón de Angoiti) y cinco vocales (Adolfo Moreno Díaz, Avelino Castro López, Vicente Mendoza Garcia de Paredes, Francisco Rincón Arroyo y José Ignacio Sánchez Marhuenda) y un secretario (Adolfo Vázquez Fernández).

Sus investigaciones técnicas tienen como finalidad la determinación de las causas del accidente o incidente y el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo, emitiendo recomendaciones en su caso, con el fin de incrementar la seguridad en el transporte ferroviario y favorecer la prevención de accidentes. En ningún caso la investigación determinará la culpa o la responsabilidad del suceso y será independiente de cualquier investigación judicial.

¿CUÁLES FUERON SUS ÚLTIMAS INVESTIGACIONES?

La CIAF fue el organismo encargado de la investigación técnica de uno de los accidentes ferroviarios más graves ocurridos en España, el descarrilamiento del tren Alvia en Santiago de Compostela en 2013, que dejó 79 fallecidos y en torno a 150 heridos.

Entre sus trabajos más recientes figura también la investigación del descarrilamiento registrado en octubre de 2024 en el túnel de alta velocidad que conecta las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín.

En su memoria de actividad de 2024, la CIAF señala que ese año se le notificaron 128 sucesos y que abrió investigación formal en cuatro de ellos: un accidente grave, dos accidentes y un incidente.