El Gobierno aprobará a Transportes a licitar nueva versión para la gestión de tráfico aéreo por 28 millones

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MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno prevé autorizar en consejo de ministros de este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la licitación de una inversión de 27,8 millones de euros para implementar una nueva versión del Sistema Automatizado de Control de Tránsito Aéreo (Sacta), a través de Enaire, con el objetivo de continuar introduciendo mejoras operativas.

Tal y como ha explicado un comunicado, el periodo de ejecución de esta inversión será de 36 meses y corresponderá a la segunda fase de integración de su sistema automatizado de navegación aérea en la versión denominada Sacta-iTEC 5.01.

Esta nueva versión supondrá la base que permitirá a Enaire la modernización de la arquitectura tecnológica del sistema de control de tránsito aéreo, la puesta en marcha de nuevas funcionalidades, la gestión de trayectorias en cuatro dimensiones, nuevas funcionalidades de planificación con ayudas para la detección de conflictos y el cumplimiento de normativa comunitaria que afecte al sistema, en un entorno de desarrollo colaborativo a través de la Alianza iTEC.

"La implantación de esta herramienta marcará un hito en la automatización y la transformación digital de la gestión del tráfico aéreo en España", ha valorado el gestor de navegación aérea.

En la primera fase de ejecución, ya ejecutada, se llevó a cabo la primera integración de componentes del sistema nacional Sacta con los componentes iTEC SkyNex, estableciendo una línea base técnica para validar la operatividad inicial, identificar dependencias y definir las acciones necesarias para completar la integración en fases posteriores.

Esta fase permitió disponer de un entorno integrado preliminar y obtener información clave para la planificación de la actual fase 2 que abarca este expediente.

El expediente se enmarca en el proyecto de integración del actual Sistema Automatizado de Control de Tránsito aéreo (Sacta) en el desarrollo conjunto que realizan los proveedores que componen la Alianza iTEC para converger en un producto común conocido como SkyNex. El objetivo es que esta evolución del sistema esté implantada en los centros de control de Enaire a partir de 2029.