El Gobierno portugués prorroga hasta final de año el plazo para concluir la venta de TAP

Archivo - Avión de TAP. - TAP - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno portugués ha prorrogado el plazo para concluir la venta del 44,9% de TAP Air Portugal hasta final de año, con el objetivo de dar tres semanas a Air France-KLM y Lufthansa para presentar sus propuestas mejoradas.

Así lo ha anunciado en un comunicado tras el visto bueno del Consejo de Ministros al informe de la entidad estatal Parpública sobre la descripción y evaluación de las últimas ofertas vinculantes de los dos candidatos.

Este periodo de negociación adicional responde a que las dos propuestas de ambos grupos aeronáuticos presentan "contenido diferente", pero "una valoración global muy similar".

"Este es un proceso que debe avanzar con rapidez, en aras del interés nacional", ha destacado el ministro luso de Presidencia, António Leitão.

Una vez finalizada esta fase, desde el Ejecutivo luso ha afirmado que se seleccionará un único competidor para la negociación final.

Ambos licitadores han destacado sus planes de invertir en TAP y expandir la compañía. Así, desde Lufthansa ha subrayado su presencia en Portugal, iniciando en junio la construcción de unas instalaciones cerca de Oporto para reparar piezas de motores y componentes de aeronaves.

Por su parte, Air France-KLM se ha comprometido a desarrollar nuevas instalaciones de mantenimiento en Portugal si resulta adjudicataria.

El proceso de venta parcial de TAP, relanzado por el Gobierno en 2025, se redujo finalmente a dos candidatos tras la retirada del grupo IAG, propietario de Iberia, Vueling o British Airways.

La semana pasada, TAP anunció unas pérdidas netas de 99,2 millones de euros durante la primera mitad de 2026, al dispararse un 40,3% interanual debido al aumento del precio de los combustibles, pese a registrar un nuevo récord de ingresos y pasajeros.