El Gobierno recalca que Aena no contempla un segundo aeropuerto en Madrid, ni cerrar el de Cuatro Vientos

Archivo - Una avioneta mientras vuela por el aeródromo de Cuatro Vientos, el día de la operación combinada entre drones y aviones, organizada por Expodrónica y World ATM Congress, en el aeródromo de Cuatro Vientos, a 28 de octubre de 2021, en Madrid (Espa - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha asegurado que en la actualidad Aena no contempla ni el desarrollo de un segundo aeropuerto privado en Madrid para descongestionar el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas ni cerrar el de Cuatro Vientos por su cercanía al nuevo Barrio Campamento donde el Ministerio de Vivienda quiere construir 10.700 viviendas asequibles.

Así lo ha afirmado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria que deriva de una batería de preguntas del senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Aniceto Armas González, sobre este asunto.

El aeropuerto de Cuatro Vientos es el aeródromo más antiguo de España, fundado en 1911 y situado a unos ocho kilómetros al centro de la capital. Es una instalación de uso conjunto civil-militar dedicada principalmente a la aviación general y ejecutiva.

El aeropuerto opera con normalidad bajo niveles de riesgo bajo en la zona metropolitana de Madrid. Los principales clientes son escuelas de vuelos, y helicópteros de la Policía Nacional, DGT. Estadísticas de Aena, su dueña, señalan que el año pasado pasaron por sus instalaciones 2.312 pasajeros, aunque las operaciones fueron 67.360, un 5,4% más que el año anterior.

Ese aeropuerto se encuentra cercano al Nuevo Barrio Campamento, y en opinión del senador canario no queda claro que los planes del Ministerio de Vivienda, y más en concreto los desarrollos urbanísticos del proyecto, afecten al aeropuerto.

PROYECTO AEROPUERTO MADRID SUR

Además, el senador apostilla que desde hace tiempo "se está hablando" de crear un segundo aeropuerto para Madrid que descongestione Barajas e incluso se ha constituido una empresa privada de capital español que se llama Air City, cuyo propósito es desarrollar el segundo aeropuerto de la capital y que se a su vez ostenta los derechos del Aeródromo de Casarrubios-Álamo, que pretende ampliar en el marco del proyecto del aeropuerto Madrid Sur.

Por ello, Armas González preguntó al Gobierno si Aena tenía intención de cerrar el aeropuerto de Cuatro Vientos y trasladar las casi 70.000 operaciones que hace a otro aeropuerto, como podría ser Casarrubios mediante una colaboración público-privada.

Y el Ejecutivo, en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, ha respondido que Aena "no contempla el cierre del Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos" ya que sus infraestructuras e instalaciones permiten atender la demanda existente de vuelos de aviación general y formativos, además de dar también servicio a aeronaves institucionales (Policía, DGT, etc).

Asimismo, el Gobierno apunta que en la actualidad no hay en marcha modificación normativa que altere el régimen jurídico del aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos. Sobre la ampliación del aeródromo de Casarrubios, el promotor ha registrado una solicitud y la propuesta se encuentra actualmente en fase de análisis e informe por parte de los organismos competentes.

Para rematar su respuesta, el Gobierno recuerda que en la propuesta de DORA de Aena para el periodo 2027-2031 se contempla un importante volumen de inversión para dicho periodo, de 9.991 millones de euros de inversión regulada, que incluye actuaciones de importante calado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas orientadas a reforzar su capacidad operativa.

Entre ellas, el Ejecutivo menciona la ampliación de las terminales T4 y T4S y la construcción de un nuevo procesador terminal, con el objetivo de dar respuesta a la evolución prevista del tráfico aéreo y a los nuevos retos del sector durante los próximos años.