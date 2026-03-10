El grupo Iberia ofrece casi 1,2 millones de asientos para viajar en Semana Santa con un 10% más de vuelos

Archivo - Iberia. - IBERIA - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo Iberia --Iberia, Iberia Express y Air Nostrum-- ha reforzado su operación de cara a Semana Santa y ha programado 7.329 vuelos entre el 27 de marzo y el 7 de abril, un 10% más que en la misma festividad de 2025, que suponen una oferta de 1.175.132 asientos.

En este sentido, Iberia ha incrementado la capacidad y las frecuencias en algunos de los destinos más demandados, como Venecial, que contará con tres vuelos adicionales a la semana; Budapest, Atenas y Praga, que suman dos nuevas frecuencias, y Viena, que ofrecerá un vuelo adicional.

Además, crece la capacidad de los vuelos a Roma, que se operará, algunos días de la Semana Santa, con aviones de doble pasillo, usados frecuentemente para los destinos de largo radio.

El director global de Ventas de Iberia, Víctor Moneo, ha señalado que la Semana Santa supone un pico de movilidad "muy concentrado en pocos días". Por ello, han reforzado la capacidad en los destinos de mayor demanda, garantizando que el aumento de la movilidad vaya acompañado de una movilidad "más fluida, más cómoda y con una oferta de plazas que responda a las necesidades de los clientes".

La Semana Santa coincide este año, además, con el inicio de la temporada de verano para el sector turístico, que comienza el 29 de marzo. Justo ese día, Iberia estrena su vuelo diario a Newark, en Estados Unidos. Esta ruta, operada por el nuevo Airbus A321 XLR, completa la operativa al aeropuerto JFK, ofreciendo así tres vuelos diarios a Nueva York.

Además, para esta temporada estival, Iberia ha incrementado su capacidad un 7,6% en América Latina y ofrecerá más de 3,3 millones de plazas. La aerolínea también pone a la venta una cifra récord de plazas en Estados Unidos con un crecimiento del 19% respecto a 2025.

Este crecimiento en la oferta de asientos por la apertura de nuevos destinos y el aumento de las frecuencias en los que ya se operan está enmarcado en el Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta de la compañía para los próximos años que busca posicionar el hub de Madrid, ubicado en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, a la altura de los grandes nodos europeos con una inversión de 6.000 millones de euros.