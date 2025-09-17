Hereu: "Durante décadas solo se promocionaba España al mundo y ahora se gobierna el turismo"

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha señalado que "durante muchas décadas solo se quería promocionar España al mundo y ahora se gobierna el turismo", haciendo hincapié en que ahora se gestiona la oferta, se controlan los límites y se trata de minimizar todas las externalidades negativas que pueda traer consigo esta actividad.

Hereu ha sido cuestionado en el pleno del Congreso de los Diputados sobre la valoración que hace de la temporada turística y cuáles son las estrategias del Gobierno para minimizar los efectos negativos del sector sobre la población.

El ministro ha incidido en que en su departamento están trabajando para desconcentrar los destinos, diversificar los productos y desestacionalizar la actividad, atrayendo a más turistas fuera de la temporada alta con una oferta cultural, gastronómica y paisajística.

"Por lo tanto, estamos trabajando por la mejora cualitativa de la propuesta para asegurar el liderazgo en términos de ocupación", ha señalado el ministro, quien ha recalcado que el turismo es "un instrumento de cohesión social y territorial".

Con todo, ha indicado que el verano de 2025 ha sido "una buena temporada por muchos motivos", no solo "por el resultado", sino por la "aplicación del modelo" que está construyendo para hacer frente a los retos que presenta el sector y que les obliga a trabajar "permanentemente por su transformación".