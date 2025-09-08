IAG acepta la oferta de 371 millones de bonistas tenedores para la recompra de deuda

Archivo - Aviones de Iberia. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

IAG ha aceptado la oferta de los tenedores de bonos de 371 millones de euros en el marco de la oferta de adquisición lanzada por la compañía sobre los bonos emitidos con vencimiento a 2027 y 2029 por valor de 1.200 millones de euros.

Así lo ha notificado la compañía en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para anunciar los resultados y precios definitivos de la operación.

En concreto, el precio de compra es del 98,48% para los bonos de 2027 --con importe nominal de 89,9 millones de euros-- y del 103,73% para los de 2029 --con importe nominal de 281,2 millones de euros--.

Además, la compañía también abonará un pago de intereses devengados con respecto a los bonos aceptados para su compra de conformidad con la oferta correspondiente.

Con sujeción al cumplimiento o dispensa de la condición de nueva financiación, la fecha de liquidación prevista es el 12 de septiembre de 2025. Tras la liquidación de las ofertas, quedarán en circulación ambas emisiones de bonos.

Tras este día, IAG tiene la intención de cancelar los bonos adquiridos por ella conforme a las ofertas y, en consecuencia, habrá recomprado y cancelado, aproximadamente, el 82,96% del importe nominal total de los bonos 2029 emitidos originalmente.