IAG recibe ofertas de bonistas tenedores de 371 millones para la recompra de deuda

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tenedores de bonos de IAG han ofrecido 371,1 millones de euros en el marco de la oferta de adquisición lanzada por la compañía sobre los bonos emitidos con vencimiento a 2027 y 2029 por valor de 1.200 millones de euros.

La compañía ha notificado este lunes los resultados indicativos de la oferta lanzada el pasado 1 de septiembre y con fecha límite en el pasado viernes, 5 de septiembre.

El 'holding' aeronáutico ofreció la recompra del total de los bonos, es decir, 500 millones de euros en el caso de los que vencen en 2027 --al 1,5%-- y 700 millones en los que vencen en 2029 --al 3,75%--.

Así, los tenedores de bonos han ofrecido un total de 89,9 millones de euros de los bonos con vencimiento a 2027 y 281,2 millones de euros de los bonos 2029.

La operación está sujeta a la emisión de una nueva serie de bonos sénior no garantizados a tipo fijo denominados en euros en los que los actuales bonistas tendrían una asignación prioritaria.

IAG espera fijar el precio de las ofertas sobre las 14.00 horas de este lunes y tan pronto como se decida el importe espera poder anunciar si acepta la oferta y el importe nominal de cada serie.

Con todo, sujeto al cumplimiento o dispensa de la condición de nueva financiación, la fecha de liquidación prevista para las ofertas es el 12 de septiembre de 2025.