IAG reduce su capital en 24,4 millones de euros, un 0,52% tras recomprar acciones

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

IAG ha reducido su capital en 24,4 millones de euros, un 0,52%, mediante la amortización de 244.274.863 acciones propias en autocartera tras completar dos programas de recompra en lo que va de año, según ha notificado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el 'holding' aeronáutico finalizó el pasado 27 de febrero la recompra de 350 millones de euros en acciones y, más tarde, el 29 de mayo, completó el primer tramo del plan de recompra de 1.000 millones de euros, que ascendió a 500 millones.

Tras esto, la compañía ha ejecutado este jueves la reducción de capital aprobada por la junta general de accionistas el pasado 19 de junio.

En consecuencia, el artículo 5 de los estatutos sociales de la Sociedad ha sido modificado y el capital social de la Sociedad, tras la reducción de capital, asciende a 472.720.114,70 euros, dividido en 4.727.201.147 acciones ordinarias de la misma clase y serie, con un valor nominal de 0,10 euros cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas.

A día de hoy y tras la reducción del capital social, IAG tiene 107.530.625 acciones en autocartera y el capital social en circulación, excluyendo las referidas acciones en autocartera, está integrado, por tanto, por 4.619.670.522 acciones.

La escritura pública de reducción de capital y modificación de los estatutos quedará inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en los próximos días y la compañía solicitará la exclusión de negociación de la 244.274.863 acciones amortizadas.