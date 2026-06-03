IATA y OACI profundizan su cooperación para impulsar los combustibles de aviación sostenibles

Archivo - Imagen de recurso de viajeros en un aeropuerto. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha anunciado una mayor cooperación para promover la transparencia y la integridad en el seguimiento del progreso y acelerar el desarrollo y la implementación de combustibles de aviación sostenibles (SAF, por sus siglas en inglés).

En concreto, ambas organizaciones acordaron explorar cómo los registros SAF y los datos que recopilan pueden respaldar la implementación de la metodología de Seguimiento e Informes (LMR) del Objetivo Aspiracional a Largo Plazo (LTAG) de la OACI, así como la consideración de sistemas de contabilidad de combustible para la aviación internacional.

Para el director general de IATA, Willie Walsh, es "fundamental" contar con un seguimiento fiable para conocer la reducción de emisiones que aporta el SAF.

"Al colaborar con la OACI para fortalecer la forma en que se mide y se informa sobre el progreso en el uso del SAF, podemos acelerar su implementación, generar confianza entre las partes interesadas y encaminar a la aviación hacia el objetivo de cero emisiones netas para 2050", ha añadido.

Por su parte, el secretario general de OACI, Juan Carlos Salazar, ha destacado que este acuerdo fortalecerá el liderazgo de la entidad al apoyar a los Estados y a la industria en la ampliación del uso de combustibles de aviación sostenibles y otras energías más limpias para la aviación.