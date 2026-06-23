Iberia abrirá un nuevo plazo de su ERE voluntario tras aceptar 844 salidas en mayo, el 85% del total previsto

Archivo - Aviones de Iberia a 13 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iberia abrirá un nuevo plazo para adherirse a su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) voluntario al cubrir el 85% del total de 996 salidas previstas en el acuerdo alcanzado con los sindicatos, según han confirmado a Europa Press fuentes de la compañía.

En concreto, la aerolínea aceptó un total de 844 solicitudes entre el 8 y el 31 de mayo, de las cuales 807 correspondieron a jubilaciones anticipadas y 37 a bajas incentivadas.

De este modo, 530 empleados abandonarán la aerolínea en este año, incluidos 513 por prejubilación y 17 por baja indefinida, en tanto que esta cifra se completará con 263 salidas --244 prejubilaciones y 19 bajas incentivadas-- en 2027 y otras 51 --50 jubilaciones y una baja indemnizada-- en 2028.

El objetivo del ERE voluntario responde a la necesidad de adaptar perfiles, digitalizar procesos, mejorar la eficiencia en mantenimiento y simplificar la flota.

El acuerdo con los sindicatos contempla un límite de 996 supresiones de contraros, que se saldará con la salida de 106 pilotos, 137 tripulantes de cabinas de pasajeros (TPC) y 753 trabajadores de tierra.