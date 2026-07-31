Iberia gana un 6,7% menos en el semestre por el combustible, hasta los 526 millones, pero mantiene ingresos

Archivo - Mostradores de facturación de Iberia a 13 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Iberia registró un beneficio de explotación de 526 millones de euros a lo largo del primer semestre de 2026, un 6,7% menos con respecto al mismo periodo de un año antes, afectada por el encarecimiento del combustible, al igual que el resto de aerolíneas del grupo IAG.

Tal y como refleja el informe de resultados semestrales del 'holding', que ganó un 20,6% menos en los primeros seis meses, hasta los 1.033 millones de euros, las cancelaciones operativas debidas a la disponibilidad de motores fueron también un factor de afectación para la compañía española.

En este escenario, el margen operativo de Iberia descendió un punto en comparación al de 2025 tras situarse en el 13,5%, mientras que ingresó 3.901 millones de euros durante los seis primeros meses, un 0,36% más.

Además, transportó un total de 12 millones de pasajeros, con una contracción del 1,8% interanual, y la ocupación se mantuvo estable, con el 87,9%.

A la hora de valorar estas cifras, el presidente de Iberia, Marco Sansavini, en un mensaje en Linkedin, ha destacado que, gracias a las iniciativas del Plan de Vuelo 2030 y al Plan de Respuesta a la Subida del Combustible, la aerolínea ha conseguido mitigar parte del impacto del fuel.

Asimismo, ha subrayado la ampliación y renovación de flota durante el primer trimestre, que ha permitido sumar nuevos destinos, como Toronto, Monterrey y Newark, y mejorar la experiencia de viaje con iniciativas como el servicio de internet de alta velocidad vía Starlink, que ya ha comenzado a instalar en los aviones.

"Todo esto ha sido posible gracias a la profesionalidad y al compromiso de los miles de personas que forman Iberia. Son quienes permiten que sigamos cuidando de nuestros clientes con la seguridad, la puntualidad y la excelencia operativa que son el ADN de nuestra manera de entender la aviación", ha añadido.

PROVISIÓN DE 114 MILLONES PARA EL ERE DE IBERIA

Tal y como indicado IAG en su informe, la transformación de Iberia es una "parte fundamental" del Plan de Vuelo 2030, cuyo objetivo es alcanzar un beneficio de explotación de 1.400 millones de euros con un margen situado en la franja media-superior del rango del grupo, de entre el 12% y el 15%.

El crecimiento de su red se debe al aumento a 51 aviones modernos y eficientes de largo radio, entre los que se incluyen ocho nuevos A321XLR. Como parte de sus iniciativas a largo plazo para sentar las bases de su crecimiento previsto, Iberia ha llevado a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario, de conformidad con sus sindicatos. Esta oferta ha sido aceptada por 966 empleados entre el personal de tierra, la tripulación de cabina y los pilotos.

Esta modernización de plantilla ha derivado en el aprovisionamiento de 114 millones de euros por parte de IAG, con el objetivo de "configurar su futura plantilla con las competencias y el apoyo tecnológico necesarios para impulsar una mayor productividad y creación de valor".

Por otra parte, IAG ha valorado que la puntualidad de Iberia sigue siendo de "primer nivel" y entre las iniciativas dirigidas a los clientes destacan una nueva sala VIP Emerald en el aeropuerto de Madrid y la implantación progresiva de nuevas cabinas en clase Business y Premium Economy.

VUELING GANA LA MITAD QUE UN AÑO ANTES

En cuanto a Vueling, otra aerolínea española de IAG, registró un beneficio de explotación de 46 millones de euros de beneficio hasta junio, la mitad que los 95 millones de euros anteriores, afectada también por la competencia en el segmento de bajo coste. Del lado de los ingresos, las ventas alcanzaron los 1.501 millones de euros, un 1,4% más que en el primer trimestre de 2025.

Entre las compañías del grupo, destacó la mejora de British Airways con respecto a 2025 por el avance registrado en el primer trimestre. Así, obtuvo un beneficio de explotación de 885 millones de euros, un 7,4% más, siendo la única firma con crecimiento.

La británica pudo mitigar parte del impacto inicial de las cancelaciones en Oriente Próximo mediante vuelos adicionales a través de rutas alternativas.

Sobre Aer Lingus, el deterioro de 114 millones de euros en el resultado de explotación de Aer Lingus reflejó principalmente la combinación de costes adicionales de combustible y menores ingresos de pasajeros como consecuencia de la competencia en las rutas del Atlántico Norte. Con este escenario, fue la única en caer en pérdidas, de 34 millones de euros.

Recientemente, Aer Lingus anunció un importante programa de transformación para hacer frente a los retos estratégicos y de costes. Ha reducido su programa de vuelos en un 6% para eliminar las rutas de corto y largo radio con márgenes más bajos y tratará de reducir los gastos asociados a proveedores, así como los costes fijos de las funciones de la sede central.