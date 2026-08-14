El impacto de un ave, posible causa de la rotura de una ventanilla en un vuelo reciente de Ryanair

Archivo - Fotografia d'arxiu d'avions de Ryanair. - RYANAIR - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El impacto de una ave puede haber sido la causa de que algunas piezas del motor resultaran dañadas y rompieran una ventanilla en un vuelo reciente de un avión Boeing 737 de Ryanair, operado por su filial Malta Air.

Así se desprende de un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos, al detectar restos de un pájaro, incluidas plumas, que fueron analizados en un laboratorio, tal y como recoge 'Bloomberg'.

En concreto, la aeronave que viajaba entre Tesalónica (Grecia) y Memmingen (Alemania) el pasado 10 de julio se vio obligada a regresar al aeropuerto de salida después de que se desprendiera la ventanilla y un pasajero fuera succionado al exterior, aunque fue ayudado por otros viajeros que ayudaron a volver a introducirlo en la cabina.

El documento de la NTSB ha señalado que la tripulación recibió una alerta de "alta vibración" en el motor mientras el avión ascendía. Entonces, los pilotos tomaron medidas para solucionar el problema, que pareció remitir brevemente antes de volver a intensificarse. A continuación, oyeron un fuerte estruendo, según el informe.

Tras aterrizar con normalidad, los pasajeros regresaron a la terminal del aeropuerto de Tesalónica, mientras que el viajero mencionado solicitó asistencia médica, que le fue prestada en tierra, según informó la aerolínea.

La revisión de los registros de mantenimiento reveló que las palas del ventilador del motor habían sido sometidas a una inspección tan recientemente como el 24 de mayo, sin que se detectaran anomalías.

Por último, la NTSB indicó que las tripulaciones de vuelo habían notificado cuatro posibles impactos de aves en el motor afectado durante los 12 meses anteriores al accidente.