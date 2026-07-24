IndiGo arranca su año fiscal 2027 con 21,6 millones de pérdidas por los elevados costes de combustible

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MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

IndiGo registró unas pérdidas netas de 2.380 millones de rupias (21,6 millones de euros) en el primer trimestre de su año fiscal 2027, finalizado en junio, frente al beneficio de 21.763 millones de rupias (198 millones de euros) de un año antes, afectada por los elevados costes del combustible como consecuencia del conflicto militar en Oriente Próximo y lo altos tipos de cambio.

Tal y como se desprende de su informe financiero, los costes del combustible de avión crecieron casi el doble (+85,7%) en los tres primeros meses, hasta los 108.329 millones de rupias (987 millones de euros), siendo cerca de la mitad del total de los costes para la aerolínea india.

Su director general, Rahul Bhatia, ha destacado que el primer trimestre se caracterizó por un entorno operativo volátil, en el que los elevados costes de combustible y las limitaciones relacionadas con la red en Oriente Medio afectaron a la rentabilidad.

No obstante, la facturación de la filial de InterGlobe se anotó una subida del 18,9% interanual al alcanzar los 256.141 millones de rupias (2.288 millones de euros) durante el inicio del nuevo ejercicio, impulsados por los ingresos unitarios por pasajero.

El número de pasajeros transportados fue de 31,3 millones, apenas un 0,3% más que el periodo previo, con un factor de ocupación de 1,3 puntos porcentuales menos, hasta el 83,3%.

A 30 de junio, la flota IndiGo estaba compuesta por 432 aviones, entre los que se incluían 26 A320ceo, 174 A320neo, 176 A321neo, 3 A321XLR, 44 ATR, 3 A321 de carga y 6 B787 (en arrendamiento con tripulación).

De cara al segundo trimestre, desde la compañía aérea espera que la capacidad se mantenga prácticamente estable en comparación al mismo periodo del año anterior, fruto de la incertidumbre operativa que afecta a los viajes entre India y Asia Occidental.

Desde diciembre, la aerolínea atraviesa una fuerte crisis cuando una nueva normativa relativa a la jornada máxima de los pilotos provocó miles de vuelos cancelados durante días.

La compañía fue acusada de "fallos significativos" y esta crisis se saldó con una sanción a firma, que controla dos tercios del mercado aéreo de India, y una amonestación para su consejero delegado, Pieter Elbers, que hace unos meses anunció su renuncia por "motivos personales".

A este contexto se enfrenta el actual director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, que pasará a ser CEO de la compañía india a partir de agosto, en un cambio ya anunciado anteriormente.