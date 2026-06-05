La industria aérea europea pide a Bruselas mantener el alcance actual del sistema de comercio de emisiones

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MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa Destination 2050, una alianza de la industria aérea europea, ha pedido a la Comisión Europea que mantenga el actual alcance geográfico del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS) para la aviación, debido a posibles riesgos a una distorsión "grave" de la competencia en favor de las aerolíneas y los aeropuertos de terceros países en caso de ampliación.

Así lo ha reflejado en una carta conjunta dirigida al Ejecutivo comunitario, incluyendo a su presidenta, Úrsula Von der Leyen, dentro del contexto de revisión del sistema, recordando que una propuesta similar planteada en 2012 para incluir vuelos extracomunitarios generó una "fuerte oposición internacional" y medidas de represalia por parte de varios países.

Asimismo, el sector de aviación en Europa ha destacado que el Congreso de Estados Unidos llegó a prohibir entonces la participación de las aerolíneas estadounidenses en el sistema.

Por ello, ha instado a la Comisión a que evite que expire a finales de 2026 el mecanismo conocido como "suspensión temporal", que eliminó temporalmente esa ampliación geográfica, mientras continúan las negociaciones sobre la revisión del ETS. Según ha sostenido, el actual contexto geopolítico podría desencadenar una reacción internacional aún "más intensa" que la registrada hace más de una década.

Otro punto destacado es la garantía de que los ingresos generados por el ETS vinculados a la aviación se reinviertan en la descarbonización del sector y contribuyan a acelerar su transición hacia las emisiones netas cero, facilitando la viabilidad económica de los acuerdos de compra del combustible de aviación sostenible (SAF) en toda la cadena de valor de la aviación.

A su juicio, en paralelo, deben aumentarse y ampliarse los derechos de emisión de SAF más allá de 2030 para cubrir la diferencia de costes.

Por último, Destination 2050 ha reclamado una reorientación del Fondo de Innovación del ETS para dar mayor prioridad a las necesidades de descarbonización de la aviación, en línea con la contribución del sector al sistema y la magnitud de la inversión necesaria para alcanzar las emisiones netas cero.