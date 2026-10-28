Iryo lamenta "profundamente" el accidente por causas "desconocidas" y activa protocolo de emergencia

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iryo ha lamentado "profundamente" el accidente ocurrido este miércoles a la altura de Urda (Toledo), ha señalado que aún se desconocen las causas y ha comunicado la activación de sus protocolos de emergencia y la cancelación de todos sus trenes con origen en Madrid-Puerta de Atocha y destino al Corredor Sur.

Según la información disponible hasta el momento, la empresa informa en un comunicado que el servicio 6076 de Iryo, que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla, salió esta mañana de la estación de origen a las 7.54 horas con 147 pasajeros, tres tripulantes, un barista y un maquinista a bordo.

A las 8.48, y "por causas que aún se desconocen", recibió un golpe en la parte trasera por parte de un tren de la serie 103 de Renfe, a la altura de Urda (Toledo), en el PK 118, explica.

"Iryo ha activado todos sus protocolos de emergencia y está colaborando estrechamente con Adif, Renfe y las autoridades competentes para esclarecer las causas y gestionar la situación de la manera más eficaz posible. La compañía quiere agradecer la colaboración de todos los implicados", ha comunicado la firma ferroviaria, que señala como "prioridad absoluta" a las personas afectadas.

"Todo el equipo de la compañía está dedicando todos sus esfuerzos a la gestión del accidente", asegura.

"Todos nuestros servicios con origen en Madrid-Puerta de Atocha y destino al Corredor Sur han sido cancelados, sin previsión de restablecimiento de la circulación", ha informado la compañía.

Iryo anuncia asimismo que ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas de billetes para los pasajeros y personas afectadas, así como un teléfono de asistencia a pasajeros y familiares (disponible en el 900 001 403). También indica que "permanece a su disposición" para ofrecer el acompañamiento necesario y que seguirá informando con actualizaciones a medida que obtenga nueva información.

El número de fallecidos tras el choque de dos trenes este miércoles en Urda (Toledo) se ha elevado a 64, tal y como han confirmado fuentes del Gobierno de Castilla La Mancha minutos antes de las dos de la tarde.

La cifra de víctimas ha aumentado, según las mismas fuentes, una vez que los servicios de emergencia que trabajan en el lugar han podido acceder a los vagones del tren Iryo.