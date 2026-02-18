Jefferies valora como "avance positivo" la propuesta de Aena para DORA III, con 12.888 millones de inversión

Archivo - Fachada de la sede central de Aena, a 6 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Jefferies considera que la propuesta de Aena para el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), con una inversión total de 12.888 millones de euros, se trata de "un avance positivo" que "debería hacer que las expectativas se inclinen hacia una valoración real positiva".

En consecuencia, los analistas esperan una reacción positiva del mercado ya que el operador ha publicado su propuesta el extremo superior de sus expectativas, según un informe.

Así, el coste medio ponderado de capital antes de impuestos (WACC) es del 9%, frente al rango del 7-9%, mientras que las expectativas de tráfico aéreo se situaron en un "conservador" 1,3% entre 2027-2031, en comapración al consenso del +2,1%. Por su parte, el crecimiento de los gastos operativos del 3,8% esperado es superior al +2,5% del consenso.

"Esperamos la conferencia de hoy y los resultados del ejercicio fiscal el 25 de febrero para obtener más comentarios y una perspectiva actualizada de los beneficios minoristas/no regulados", ha destacado Jefferies.

Junto a la inversión de 12.888 millones de euros, la cotizada española espera un tráfico de 1.690 millones en el período 2027-2031, junto la propuesta de un incremento medio anual de la tarifa de 0,43 euros por pasajero.

Una vez aprobada la propuesta definitiva del DORA III por el consejo de administración de Aena, el documento será remitido a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Posteriormente, el Consejo de Ministros deberá aprobar el documento final, como máximo, en septiembre de este año.

En la apertura de mercado, las acciones del operador español iniciaron su cotización con un retroceso del 1,35%, profundizando su caída hasta el 2,92% a media sesión del Ibex 35.