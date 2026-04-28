JetBlue eleva un 53% sus pérdidas en el primer trimestre, hasta los 272 millones

Archivo - Avión A220-200 de JetBlue - AIRBUS - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea estadounidense JetBlue incrementó un 53% sus pérdidas en el primer trimestre de 2026, hasta los 319 millones de dólares (272 millones de euros), según ha informado este martes la compañía.

JetBlue ingresó 2.240 millones de dólares (1.916 millones de euros), un 4,7% más, de los que 2.048 millones de dólares (1.752 millones de euros) provenían de ingresos por pasaje, un 4% más.

En cuanto a los gastos, estos ascendieron a 2.464 millones de dólares (2.107 millones de euros) tras aumentar un 9,9% impulsados por la partida para combustible, que creció un 12,1% y llegó a los 573 millones de dólares (490 millones de euros).

Las pérdidas operativas fueron un 28,5% más altas que en el mismo periodo del año anterior, llegando a los 224 millones de dólares (191 millones de euros), mientras que las pérdidas antes de impuestos fueron de 336 millones de dólares (287 millones de euros), un 23,8% más.

La consejera delegada de la compañía, Joanna Geraghty, ha indicado que los ingresos de este trimestre han superado las expectativas impulsados por "la resistencia de la demanda de los consumidores". Asimismo, ha puesto de relieve que las tendencias de demanda se han ido fortaleciendo a medida que avanza el trimestre, contribuyendo a mejorar los rendimiento "incluso en un entorno operativo difícil".

Geraghty también ha resaltado que, aunque el entorno macroeconómico, "en particular el del combustible", se ha vuelto "más volátil", la compañía está tomando medidas decisivas para gestionar lo que está en su control, incluyendo ajustes de capacidad, optimización de ingresos y controlar los costes.

De cara a los próximos meses, la compañía asegura ver una fortaleza continuada en la curva de las reservas, una tendencia que se mantienen durante el segundo trimestre.

No obstante, durante el segundo trimestre permanece la volatilidad, particularmente en el coste del combustible, que esperan que se mantenga en el medio plazo. Por eso está tomando medidas para paliar los efectos de este sobrecoste, como la reducción de la capacidad en momentos de baja demanda.