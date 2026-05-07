KLM prolonga la suspensión de sus vuelos con Dubái, Riad y Dammam hasta el 28 de junio

Archivo - Avión A321neo de KLM. - KLM - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

KLM ha decidido prolongar la suspensión de vuelos con origen o destino en Dubái, Riad y Dammam hasta el próximo 28 de junio, debido a la situación de seguridad actual en Oriente Próximo por el conflicto militar iniciado el 28 de febrero, según un comunicado.

"Estamos siguiendo de cerca la evolución de la situación y actualizaremos nuestros horarios en cuanto sea posible", ha añadido la aerolínea neerlandesa al respecto.

Para los pasajeros afectados por este ajuste de su programación, la compañía aérea ofrece cambios de reserva gratuito, un bono de viaje de un año de duración o reembolso íntegro del billete.

Actualmente, la compañía aérea, que forma parte del grupo Air France-KLM, no sobrevuela el espacio aéreo de Irán, Irak e Israel, ni tampoco varios países de la región del Golfo Pérsico.

Entre enero y marzo de 2026, KLM mejoró en 84 millones de euros sus pérdidas, hasta las 114 millones de euros, mientras su facturación se mantuvo estable con 3.000 millones de euros. A partir del segundo trimestre, prevé que las consecuencias de la incertidumbre geopolítica se harán "muy evidentes".

Precisamente, durante el mes de mayo opera 80 vuelos de ida y vuelta menos desde y hacia el aeropuerto de Schiphol, lo que representa menos del 1% de sus vuelos europeos durante ese período, a consecuencia del aumento del precio del queroseno.