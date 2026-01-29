La licitación de obra pública en España se incrementó un 13% en 2025, hasta los 33.143 millones

Archivo - Operario en una carretera - MINISERTO DE TRANSPORTES - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La licitación de obra pública en todas las administraciones públicas del país alcanzó los 33.143 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 13% en comparación al mismo periodo del año anterior, por encima del 11,6% que acumuló hasta noviembre.

Según las estadísticas publicadas por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), el avance del ritmo inversor estuvo protagonizado por el repunte de las licitaciones de las comunidades autónomas.

En concreto, las comunidades licitaron 10.136 millones a lo largo de 2025, un 17,5% más y en contraste con el avance del 18,6% registrado hasta noviembre; el Estado incrementó un 9,7% sus licitaciones, hasta los 9.550 millones, frente a la rebaja del 0,2% hasta noviembre; mientras que los ayuntamientos licitaron 13.456 millones, un 12,1% más, que contrasta con el avance del 15,7% hasta noviembre.

Andalucía fue de nuevo la región con mayor volumen de licitaciones (1.867 millones de euros), tras aumentarlas un 35,8%, seguida de Cataluña (1.568 millones), que las disparó un 45%; y Madrid (1.504 millones), que las redujo un 24,3%.

Por su parte, la Administración local licitó otros 13.456 millones, un 12,1% más, principalmente por los ayuntamientos (10.270 millones), seguidos de las diputaciones y cabildos (2.196 millones).

EL ESTADO LICITA MÁS QUE EN 2024

En cuanto al Estado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitó 5.467 millones de euros, un 9,1% menos, tras rebajar sus licitaciones un 44,2% las autopistas rescatadas de la Seitt, hasta los 30 millones; un 22,3% los puertos, hasta los 647 millones.

En esta ocasión, incluso las licitaciones ferroviarias de Adif retrocedieron un 10,6%, hasta los 2.992 millones de euros, el segundo retroceso consecutivo tras la rebaja del 7,8% hasta noviembre.

Por su parte, los aeropuertos de Aena aumentaron su actividad licitadora un 37,2%, hasta los 636 millones de euros.

Por último, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico licitó 739 millones, un 10,3% más, mientras que el resto de ministerios las incrementaron un 37,4%, hasta los 45 millones. En su conjunto, la Administración General del Estado registró un avance del 9,7%, hasta los 9.550 millones de euros.