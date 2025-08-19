Se cumplen 17 años del accidente de Spanair, recordado en el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles se cumplen 17 años del accidente de vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló en el aeropuerto de Barajas cuando despegaba con destino a Gran Canaria con 172 personas a bordo de las que 154 perdieron la vida y 18 quedaron heridas, y por el que se celebra, por primera vez este año, el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos.

Por ello, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (AVJK5022) ha anunciado la celebración de una serie de actividades en Madrid protagonizadas por un acto "institucional y simbólico" para "honrar a todas las víctimas de accidentes aéreos en España y a sus familias".

Así, a las 13.00 horas del miércoles, en los jardines de la Terminal 2 de Salidas de Barajas, dedicarán unas palabras los representantes de las tragedias aéreas de Monte Oiz (1985), Mali (2014), Alpes franceses (2015) y Spanair y se celebrará también una ofrenda floral.

Desde la AVJK5022, señalan que esperan que este acto suponga un "paso más" en la visualización de los derechos de las víctimas y mejora de la seguridad aérea".

DÍA NACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES AÉREOS

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, declaró el 20 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias.

Así se da cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair, al tiempo que se da respuesta a la solicitud que la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 viene requiriendo en los últimos años.

El accidente de Spanair fue el más grave en la historia de la aviación en España y supuso un "punto de inflexión" para la política en materia de aviación civil, implicando cambios normativos tanto a nivel nacional como internacional.

Según ha señalado el Gobierno en una nota de prensa, el acuerdo de un Día Nacional de homenaje pone de manifiesto "el compromiso del Estado con las víctimas de los accidentes de aviación" y sus seres queridos mediante "acciones conmemorativas".

Además de fijar el día 20 de agosto como Día Nacional para la Conmemoración de las Víctimas de Accidentes de Aviación y de sus Familias, el acuerdo determina también que el Gobierno promoverá, en las instancias apropiadas del ámbito público y privado, las diversas actividades que hayan de dar contenido a la celebración de este día.