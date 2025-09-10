La movilización nacional en Francia de este miércoles afecta al tráfico aéreo de seis aeropuertos

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La movilización nacional en Francia de este miércoles, 10 de septiembre, afecta al tráfico aéreo de los aeropuertos de Marsella-Provenza, Niza, Bastia, Ajaccio, Figari y Calvi, en el contexto de una crisis política cada vez más profunda en el país galo.

Así lo ha informado la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que prevé retrasos y cancelaciones entre las 18.00 y 00.00 horas de la jornada de hoy, al mismo tiempo que aconseja a los pasajeros consultar el estado de su vuelo con la aerolínea correspondiente.

Esta entidad ha solicitado a las aerolíneas que reduzcan sus horarios de vuelos en un 50% en esa franja horaria, lo que representa poco más de cincuenta vuelos de los más de 10.000 previstos para el miércoles en Francia.

En concreto, el sindicato Sud Aérien y CGT Air France han sido las organizaciones que se han sumado al movimiento nacional. No obstante, SNCTA, el sindicato mayoritario de controladores aéreos, ha convocado una huelga para el próximo 18 de septiembre, tal y como recoge la prensa local como 'Le Figaro'.

Junto a esta afectación en el espacio aéreo francés, también se esperan alteraciones del tráfico ferroviario en determinadas zonas del país.