MSC Cruceros redefine y mejora su oferta de bienestar con nuevas experiencias de spa y belleza a bordo

MSC Aurea Spa - MSC CRUCEROS

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

MSC Cruceros ha anunciado la redefinición y mejora de su oferta de bienestar a bordo de toda su flota de barcos, empezando por la experiencia mejorada de MSC Aurea Spa, que combina experiencias de spa de lujo, tratamientos de belleza avanzados y servicios médicos de bienestar, según un comunicado.

Para la compañía, esta expansión refleja un cambio cada vez más marcado en los hábitos de viaje, ya que el turismo de bienestar se ha convertido en "uno de los segmentos de más rápido crecimiento del sector turístico".

Así, este nuevo concepto de bienestar y belleza incluye desde terapias intravenosas rejuvenecedoras y medicina estética, hasta diagnósticos cutáneos basados en inteligencia artificial e innovadores tratamientos para el cuidado de la piel.

"Nuestra visión es crear la experiencia de bienestar más completa en el mar, combinando relajación, belleza, recuperación y cuidado personal en un único destino", ha destacado el vicepresidente senior de Ingresos a Bordo de MSC Cruceros, Georg Schmickler.

Entre los aspectos más destacados de la nueva experiencia MSC Aurea Spa, resaltan los tratamientos de bienestar médico --disponibles en determinados barcos a partir del verano de 2026, comenzando por Norteamérica--, los análisis de la piel con IA, el spa japonés para el cabello, el blanqueamiento dental profesional, la perforación de orejas a bordo o el servicio de tés reparadores.