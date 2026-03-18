Óscar Puente defiende en París la colaboración internacional en la toma de decisiones en el transporte

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, con el secretario general del Foro Internacional de Transporte (ITF), Young Tae Kim - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido la importancia de la colaboración internacional para avanzar en la toma de decisiones en materia de transporte, durante un encuentro en París con el secretario general del Foro Internacional de Transporte (ITF), Young Tae Kim.

En el mismo han analizado las políticas públicas que se están llevando a cabo en el sector del transporte a nivel internacional y debatido las fórmulas más adecuadas para mantener el multilateralismo en la toma de decisiones que se lleven a cabo en el seno de las entidades supranacionales.

El debate sobre la financiación y la contribución de los diferentes países a este órgano intergubernamental se plantea en un contexto de incertidumbre económica y geopolítica en el que el papel de las instituciones internacionales está siendo cuestionado desde ciertos sectores.

En este sentido, el ministro ha trasladado que España sigue apostando por la construcción multilateral de las políticas internacionales --también las del transporte--, motivo por el cual ha querido reiterar el compromiso de España con ITF, así como su voluntad personal de participar en el plenario de apertura del próximo 6 de mayo en Leipzig, donde se producirá la cumbre anual de ministros de Transporte.

De esta forma, Puente ha querido subrayar el compromiso de España con este organismo, que considera "clave" para el multilateralismo en el sector, ya que en su seno se analizan las políticas públicas emprendidas en todos los modos de transporte y su contribución al desarrollo de los países, la conectividad de las sociedades y la sostenibilidad del medio ambiente.