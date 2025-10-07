Óscar Puente insta a Ayuso a arreglar "en un pim pam pum" el "caos" que cree que hay en el metro de Madrid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025 - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que los usuarios del metro y de los autobuses de Madrid viven "en un absoluto caos", instando irónicamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a arreglarlo "en un pim pam pum".

"¿Sabe quién no vive su mejor momento? Los usuarios de metro y autobús de Madrid, tras seis semanas sumergidos en un absoluto caos, pero no se preocupen que todo esto se va a arreglar en un pim pam pum, en cuanto la señora Ayuso termine sus clases de euskera y se ponga manos a la obra para resolver el problema del transporte de Madrid", ha dicho en el Pleno del Senado de este martes.

El ministro ha respondido así a las preguntas del senador del PP Sanz Vitorio, que ha echado en cara al socialista el empeoramiento del servicio en los trenes de Renfe, que gestiona el Estado.

"Entre el 22 de julio y el 14 de agosto vivimos la mayor crisis ferroviaria de la historia conocida hasta ese momento. De las 18.057 líneas directas que hay en estos momentos, 17.857 estaban ya en el 2023. De ellas, el 47,1% han empeorado. De los 45 trayectos directos de Madrid, 28 han empeorado", ha argumentado el 'popular'.

Ante ello, Puente le ha dicho al senador del PP que "siempre elige el peor momento para hacer las preguntas", citando algunos titulares de esta semana como: "El avión pierde un tercio de sus viajeros mientras que el corredor ferroviario transporta a más de tres millones de personas en seis meses", respecto al puente aéreo Madrid-Barcelona; o sobre la línea Madrid-Vigo: "El tren ya se nota, crece un 10% en un año y el avión baja dos puntos".

"Hace usted su pregunta en una semana en la que se ha hecho público que Renfe ha batido su récord de usuarios. 239 millones de usuarios en cercanías y vamos camino de los 50 millones en la alta velocidad", ha añadido.

YATES, CREMAS Y REDES SOCIALES

Sanz Vitorio también se ha referido a una causa judicial que quedó archivada y en la que se vio inmerso el ministro cuando era alcalde de Valladolid: "No tengo ningún interés en saber quién daba crema a quién en el yate que usted disfrutaba de vacaciones con un empresario amigo al que adjudicó sin procedimientos mascarillas siendo alcalde. Lo digo porque es lo que decían los medios de la época y un auto de un juez".

En su respuesta, el ministro ha reiterado que "el PP no vive su mejor momento", citando la polémica de las mamografías en Andalucía o que "Vox le está comiendo absolutamente la tostada", tras lo cual el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollá, le ha apagado el micrófono por no ceñirse a la pregunta, algo de lo Puente que se ha quejado posteriormente.

"No sé si el yate y las cremas se ceñían a la cuestión que se planteaba. En fin, la ecuanimidad del presidente ahí la tienen ustedes. Piden ustedes respeto por esta Cámara y son ustedes los primeros que no la respetan. No sé por qué se quejan de que luego nos expresemos en las redes sociales. Va a ser el único sitio que nos dejen para expresarnos con libertad. En todo caso, yo voy a seguir viniendo aquí a las sesiones de control a responderles como ustedes se merecen y a informar a la ciudadanía como se merece", ha concluido.