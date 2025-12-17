Óscar Puente, satisfecho con los trenes que Hitachi fabrica en Italia para Iryo y que podría comprar Renfe

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en su visita a la fábrica de trenes de Hitachi en Italia - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha mostrado satisfecho con su visita a la fábrica de Hitachi en Italia, en la que se construyen los trenes de alta velocidad que utiliza Iryo en España y que Renfe podría incorporar a su flota.

"La impresión ha sido muy positiva y favorable. Se trata de un tren muy experimentado y con muchas unidades ya en el mercado, es de altísima calidad y con un proceso muy cuidado", ha manifestado el ministro tras su visita a las instalaciones.

Puente ha explicado que la red ferroviaria en España se encuentra en un proceso de transformación, con el objetivo de elevar la velocidad máxima de 300 a 350 kilómetros por hora, al mismo tiempo que se construyen nuevas líneas.

Todo ello requerirá nuevos trenes para que Renfe pueda hacer frente al potencial incremento de la demanda, lo que explica los viajes de Puente a la fábrica de Siemens en Alemania, CRRC en China o, ahora, Hitachi en Italia.

El ministro ya no tiene más viajes planificados para visitar otras fábricas, por lo que ahora comenzará el proceso para convocar un concurso público de compra de trenes.

En esta última ocasión, la planta de Hitachi se encuentra en Pistoia, cercana a Florencia. Tiene 290.000 metros cuadrados y fabrica, entre otros, el modelo ETR 1000, que es el que Iryo utiliza en sus operaciones en España.