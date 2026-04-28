Óscar Puente viaja a Chipre con los ministros europeos de Transportes para definir una estrategia comunitaria

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa tras el consejo de Ministros, a 14 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, participará este miércoles 29 de abril en las reuniones informales de ministros de la Unión Europea de Transportes y de Asuntos Marítimos que se celebran en Nicosia (Chipre) para reforzar la resiliencia de las infraestructuras y la seguridad del comercio ante la actual "incertidumbre geopolítica" en las cadenas de suministros.

Esta reunión informal tiene como objetivo principal buscar fórmulas que mejoren la seguridad de las infraestructuras europeas, "claves" para la autonomía estratégica de la Unión Europea.

En este sentido, los ministros centrarán el debate en el despliegue de tecnologías ferroviarias que sean "interoperables", así como en el fortalecimiento de los puertos como "nodos estratégicos" para el comercio, la logística y la movilidad militar.

Por otro lado, la reunión dedicada a los Asuntos Marítimos se enfocará en la "necesidad" de reforzar el capital humano del sector, tratando de mejorar la educación y formación de la gente de mar para asegurar la competitividad y la resiliencia de la industria.

Según han detallado desde el Ministerio, este encuentro también servirá para analizar la adaptación del sector a las transiciones digital y ecológica, así como la promoción de condiciones laborales que resulten más "atractivas e inclusivas".

Asimismo, las delegaciones europeas pondrán "especial énfasis" en aumentar la participación de las mujeres en el ámbito marítimo para reforzar el capital humano de esta área estratégica.