Archivo - Tren de Ouigo. - OUIGO - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ouigo prolongará la cancelación de sus trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía hasta al menos el próximo 3 de diciembre, según ha informado este martes.

"Ante la situación excepcional vinculada a la indisponibilidad de la infraestructura en el sur, ampliamos la cancelación de nuestros servicios entre Madrid y Andalucía hasta, al menos, el 3 de diciembre", ha publicado la compañía ferroviaria en la red social X.

En el mensaje añade que las medidas de atención a los viajeros afectados, incluido el beneficio comercial acordado con Movelia, se mantienen hasta esa misma fecha.

Hace así referencia al acuerdo anunciado a finales de octubre por el que Ouigo reembolsa el precio de los billetes de autobús a aquellos usuarios que los compren con Movelia ante la cancelación de trenes provocada por el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

De esta manera, los clientes con billetes Ouigo cancelados en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía pueden beneficiarse de un reembolso de su billete de autobús si lo reservan a través de la web de la plataforma.

Previamente, tras varias ampliaciones de plazo, Ouigo había anunciado la cancelación de sus trenes Madrid-Andalucía hasta al menos este domingo, 29 de noviembre.

Tras el accidente de Urda, que ha provocado 69 muertes contabilizadas hasta el momento, la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía está paralizada por indicación de Adif y ningún operador (Renfe, Iryo ni Ouigo) presta aún servicio ferroviario.