El PP lleva a votación al Congreso reclamar una auditoría independiente de la red de alta velocidad

El PP ha decidido llevar a votación la próxima semana al Pleno del Congreso una proposición no de ley con la que pide impulsar "de manera inmediata" una auditoría externa independiente para analizar de manera dinámica todas las vibraciones e incidencias en las vías de alta velocidad en España. Precisamente esos días hay convocada una huelga de maquinistas de trenes por estas incidencias ferroviarias.

La petición del PP se plasma en una propuesta que tiene por objeto "corregir el caos ferroviario" en el país, sobre todo después del accidente de Adamuz (Córdoba) en enero, en el que colisionaron dos trenes y murieron 46 personas.

Los problemas de la red ferroviaria han distanciado al Gobierno de sus socios de investidura, y partidos como ERC o Junts han pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha tenido que dar explicaciones en el Senado y en el Congreso.

El partido de Alberto Núñez Feijóo denuncia que los ciudadanos españoles están sufriendo en los últimos años un "continuo, progresivo e inadmisible" deterioro de los servicios públicos que se prestan en el ámbito de competencias del gobierno de la nación.

"El caos ferroviario se ha cronificado, y se han convertido en habituales los retrasos, cancelaciones, vibraciones, roturas de catenaria, descarrilamientos, fallos en la infraestructura, fallos en los trenes, ausencia de información, o la deficiente atención a los pasajeros", espeta el PP en la proposición no de ley incluida en el orden del día del Pleno de la próxima semana, al que ha tenido acceso Europa Press.

Con este panorama, el PP quiere una auditoría externa e independiente del estado de la red ferroviaria que compare, con el mismo estándar de mantenimiento, los valores en distintas líneas con diferentes densidades de tráfico, tras el aumento de tráficos registrados en los últimos años.

Además de esa auditoría, el PP pide definir un plan de choque extraordinario en la red ferroviaria que, según establece una disposición adicional de la Ley de Movilidad Sostenible, hay que concluir antes del 5 de abril de este año.

La formación política quiere que ese plan de choque identifique todas las limitaciones temporales de velocidad existentes debido a incidencias en las infraestructuras, y detallar las actuaciones necesarias para solventarlas y paliar, a corto y medio plazo, las incidencias en los servicios de media y larga distancia, así como de Cercanías y Rodalies.

El grupo parlamentario también pide un plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias que se produzcan tanto en las estaciones como en los trayectos de los trenes, bajo la responsabilidad de Adif.

A su vez, piden "de manera inmediata" aprobar el Estatuto orgánico de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, tras incumplir el plazo legal establecido por una ley de 2024 que obligaba a haberlo hecho en agosto de 2025.

Por otro lado, el PP insta a transponer también de forma inmediata la Directiva Europea relativa a la resiliencia de las entidades críticas, cuyo incumplimiento motivó que la Comisión Europea, en julio de 2025, emitiera un dictamen motivado en el marco de un procedimiento de infracción.

Por último, el partido pide recuperar a Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis, que se suprimió en julio de 2025 y se creó el nuevo Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención de las víctimas de accidentes.